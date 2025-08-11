Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chengannur
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 2:11 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 2:11 PM IST

    തല ഉയർത്തി നിൽക്കട്ടെ തണലും സൗഹൃദവും

    40 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യതാണ്​ മരങ്ങൾ
    തല ഉയർത്തി നിൽക്കട്ടെ തണലും സൗഹൃദവും
    40 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ന​ട്ടു​വ​ള​ർ​ത്തി​യ അ​ര​യാ​ലി​ന്‍റെ​യും മാ​വി​ന്‍റെ​യും ചു​വ​ട്ടി​ൽ എ​ൻ. വി​ജ​യ​നും എ​സ്. ന​ന്ദ​കു​മാ​റും

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ത​ണ​ൽ വി​രി​ച്ച്​ നി​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്​ അ​ര​യാ​ലും നാ​ട്ടു​മാ​വും. ഇ​വ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘ​വും ഇ​പ്പോ​ഴും ച​ങ്ങാ​തി​മാ​രാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്നു. ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ കാ​ത്തു​നി​ൽ​പി​നും ക​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും ത​ണ​ലേ​കു​ക​യാ​ണ്​ ഈ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ രു​ചി​യേ​റു​ന്ന മാ​മ്പ​ഴ​വും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തി​രു​വ​ല്ല-​മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​യി​ൽ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ചെ​റു​കോ​ൽ പ​ഴ​യ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലാ​ണ് ഇ​രു​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചെ​ന്നി​ത്ത​ല തെ​ക്ക് വാ​ണി​യ തോ​പ്പി​ൽ ഉ​ത്ര​ത്തി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്. ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ (63), കൈ​ത്തൊ​ഴി​ലു​കാ​ര​നാ​യ ചെ​റു​കോ​ൽ ദേ​വീ​കൃ​പ​യി​ൽ എ​ൻ. വി​ജ​യ​ൻ (55), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ നി​ല​ക്ക​ൽ പു​തു​ശ്ശേ​രി​ൽ മു​ര​ളി (60), വെ​ന്നി​യി​ൽ വേ​ണു (60), മ​ണി​യ​ൻ (65) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൗ​മാ​ര​കാ​ല​ത്ത്​ മ​ന​സ്സി​ലു​ദി​ച്ച ആ​ശ​യ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ ഇം​പാ​ക്ട് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ന്ന് ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​റി​നു കു​റു​കെ​യു​ള്ള പ്രാ​യി​ക്ക​ര​പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക്ക​രെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വി.​എം ആ​ശു​പ​ത്രി വ​ള​പ്പി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് മാ​വി​ൻ​തൈ​യും ആ​ലി​ന്‍റെ വേ​രും​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് ശു​ഭാ​ന​ന്ദാ​ശ്ര​മ ജ​ങ്ഷ​നു സ​മീ​പം ന​ട്ട​ത്.

    റോ​ഡ്​ പു​റ​മ്പോ​ക്കി​ൽ ന​ടു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ചി​ല​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ എ​തി​ർ​പ്പ്​ ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളും അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്‍റെ സ​മീ​പ​ത്തു ത​ന്നെ​യു​ള്ള വി​ജ​യ​നും മു​ര​ളി​യും ചോ​റ്റു​പാ​ത്ര​ത്തി​ലും കു​പ്പി​യി​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ ന​ന​ക്കു​ക​യും വേ​ലി​കെ​ട്ടി​യു​മാ​ണ് സം​ര​ക്ഷ​ണ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ചു​മ​ടു​താ​ങ്ങി​ക്ക​ല്ല് മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​വ​ട്ടി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ​യി​രു​ന്ന് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നും

    TAGS:mango treechengannurfriendshipBanyan treeShade
    News Summary - Let us stand tall, shade and friendship
