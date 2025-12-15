Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chengannur
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:45 PM IST

    ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക്​ ​ചോർച്ച

    ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക്​ ​ചോർച്ച
    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​ക്കു ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​രി​ൽ മേ​ൽ​കോ​യ്മ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ട്ടേ​റെ ചോ​ർ​ച്ച സം​ഭ​വി​ച്ചു. 78 ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും, 65 പേ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും 62 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​യി. മൂ​ന്നു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ബ​ലാ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്.

    പ​ത്ത് ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഒ​രു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​നു ക​ന​ത്ത ആ​ഘാ​ത​വും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കും നേ​ട്ട​വു​മാ​യി. 2020 ൽ ​ബി.​ജെ.​പി ആ​ദ്യം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ഇ​ട​തു വ​ല​തു ധാ​ര​ണ​യി​ൽ അ​ധി​കാ​രം പ​ങ്കി​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത ചെ​ന്നി​ത്ത​ല തൃ​പ്പെ​രും​ന്തു​റ, പാ​ണ്ട​നാ​ട്, തി​രു​വ​ൻ​വ​ണ്ടൂ​ർ, ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ഏ​ഴി​ട​ങ്ങ​ളും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    നാ​ല് ജി​ല്ലാ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളും ഇ​ട​ത് നി​ല​നി​ർ​ത്തി. പ​ത്ത് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ആ​റും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ര​ണ്ടും സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി ബു​ധ​നൂ​രി​ലും വെ​ൺ​മ​ണി​യി​ലും സി.​പി.​എം വി​മ​ത​രു​ടെ വി​ജ​യം പാ​ർ​ട്ടി​യെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചു.​പാ​ണ്ട​നാ​ട്ടും ചെ​റി​യ​നാ​ട്ടും പു​ലി​യൂ​രി​ലും ആ​ലാ​യി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു നേ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി.

    News Summary - left group lost votes in Chengannur
