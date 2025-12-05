Begin typing your search above and press return to search.
    സവിതക്ക്​ പാട്ടൊരുക്കി പ്രിയതമൻ

    സവിതക്ക്​ പാട്ടൊരുക്കി പ്രിയതമൻ
    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സ​വി​ത​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ് നി​ശീ​കാ​ന്തും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗാ​ന​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബു​ധ​നൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി 47കാ​രി​യാ​യ സ​വി​ത നി​ശീ​കാ​ന്തി​ന്റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ‌​ഗാ​ന​മൊ​രു​ക്കി പ്രി​യ​ത​മ​ൻ. മൂ​ന്ന​ര​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക​ളി​ൽ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ജി. ​നി​ശീ​കാ​ന്താ​ണ് പാ​ട്ടൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​വി​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജ​ന​താ​ദ​ൾ (ആ​ർ.​ജെ.​ഡി) ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​ണ്.

    2005ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘എ​ല്ലാം സ്വാ​മി’ യെ​ന്ന ആ​ദ്യ ആ​ൽ​ബം അ​ർ​ജു​ന​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ഈ​ണം ന​ൽ​കി പി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ആ​ല​പി​ച്ച അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​മാ​ണ്. സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ഗു​രു ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മി​തി, സം​സ്ഥാ​ന ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​മാ​ണ്. മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ന​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ചാ​ര​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യം ഐ​ച്ഛി​ക വി​ഷ​യ​മാ​യി എ​ടു​ത്ത സ​വി​ത ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഹി​ന്ദി, മ​ല​യാ​ളം ടൈ​പ്പി​ങി​ൽ ഹ​യ​റും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, ഗ്രാ​ഫി​ക് ഡി​സൈ​നി​ങ്ങി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ​യും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ണ്ണൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ന​യ​ന, മാ​ന്നാ​ർ നാ​യ​ർ സ​മാ​ജം ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി നി​വി​ത എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്. ത്രി​കോ​ണ പെ​ൺ​പോ​രി​ൽ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ ​ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​ൻ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ ലേ​ഖ മോ​ഹ​ൻ (കോ​ൺ.), ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ ഉ​ഷാ​കു​മാ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ.

