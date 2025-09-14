Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chengannur
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 12:16 PM IST

    ഇടക്കടവ് ഇക്കോ ടൂറിസം പാർക്ക് ഇനിയും പ്രവർത്തനക്ഷമമായില്ല

    ഇടക്കടവ് ഇക്കോ ടൂറിസം പാർക്ക് ഇനിയും പ്രവർത്തനക്ഷമമായില്ല
    2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന് പു​ന​രു​ജ്ജീ​വ​ന​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ണ്ട​നാ​ട് ഇ​ട​ക്ക​ട​വ് ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: 2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന ഇ​ട​ക്ക​ട​വ് ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി ഇ​നി​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ഷ​മ​മാ​ക്കി​യി​ല്ല. പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യു​ടെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യും ബോ​ട്ടി​ങ്, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ഓ​പ​ൺ തി​യ​റ്റ​ർ, ക​ഫേ​റ്റീ​രി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​മ്പ​യാ​റി​ന്റെ തീ​ര​ത്തെ പാ​ണ്ട​നാ​ട് അ​ഞ്ചാം വാ​ർ​ഡി​ലെ അ​ഞ്ച​ര ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ്​ പാ​ർ​ക്ക്.

    ക​ലാ​മ​ന്ദി​രം, നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ പ്ര​ള​യ​മെ​ടു​ത്ത​ത്. സു​ര​ക്ഷാ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണ​ത്താ​ൽ ബോ​ട്ടി​ങ്​ ഇ​ട​ക്ക്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്ന പാ​ർ​ക്ക് പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ക്കാ​ൻ ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും പ​ല​പ്പോ​ഴും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ഴു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. 2013 മേ​യ് ഒ​മ്പ​നി​ന് പാ​ണ്ട​നാ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റി​നു ന​ൽ​കി​യ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്ന​ത്തെ എം.​എ​ൽ.​എ പി.​സി. വി​ഷ്ണു​നാ​ഥി​ന്‍റെ ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് 1.59 കോ​ടി മു​ട​ക്കി കേ​ര​ള ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഡെ​വ​ല​പ്​​മെ​ന്‍റ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​ഐ.​ഐ.​ഡി.​സി) പാ​ർ​ക്കി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി ഡി.​ടി.​പി.​സി​ക്കു കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം കൂ​ടി ന​ട​പ്പാ​ക്കി ഇ​ട​ക്ക​ട​വ് ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. പ്ര​ള​യ​ത്തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​ശേ​ഷം സ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ട്ട​വും ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​വു​മു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ്. വീ​ണ്ടും പാ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​തോ​തി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Edakadavu Eco-Tourism Park is not yet operational
