Madhyamam
    Chengannur
    Chengannur
    Posted On
    18 Dec 2025 12:14 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 12:14 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച്​ സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ

    തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച്​ സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ
    ബി​നി ജ​യി​ൻ, ബെ​റ്റ്സി ജി​നു

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ : ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ​മാ​ർ ത്രി​ത​ല​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു. സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും മു​ൻ ഗ്രാ​മപ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​വും സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ര​മ​ത്തൂ​ർ ആ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്ത് ജി​നു ജോ​ർ​ജ് ആ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ബെ​റ്റ്സി ജി​നു ഗ്രാ​മപ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കും ജ്യേ​ഷ്ഠ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ജ​യി​ൻ ജോ​ർ​ജി​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ ബി​നി ജെ​യി​ൻ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് എ​ം പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    ചെ​ന്നി​ത്ത​ല തൃ​പ്പെ​രും​ന്തു​റ കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എം മാ​ന്നാ​ർ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ മു​ൻ സ്ഥി​രംസ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ ബെ​റ്റ്സി ജി​നു 249 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ചെ​ന്നി​ത്ത​ല ഡി​വി​ഷ​നി​ൽനി​ന്നും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം) ​വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​കൂ​ടി​യാ​യ ബി​നി ജ​യി​ൻ 2927 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

