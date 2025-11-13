Begin typing your search above and press return to search.
    13 Nov 2025 1:13 PM IST
    എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍

    ശ്രീ​മോ​ൻ

    Listen to this Article

    അ​രൂ​ര്‍: അ​രൂ​രി​ലെ വാ​ട​ക​വീ​ട്ടി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വാ​വി​ല്‍നി​ന്ന് 430 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫ​റൂ​ഖ് ക​റു​വ​ന്‍തി​രു​ത്തി വെ​ളു​ത്തേ​ട​ത്ത് ശ്രീ​മോ​നെ​യാ​ണ് (29) പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം യു​വ​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യു​വ​തി​ക്ക് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ എ​ന്ന്​ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ല്ലും അ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സും ചേ​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​ന്ന​ര​മാ​സം മു​മ്പ്​ അ​രൂ​ർ സെ​ന്‍റ്​ അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍സ് സ്‌​കൂ​ളി​ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​വ​ശ​മു​ള്ള 19ാം വാ​ര്‍ഡി​ൽ ആ​ലു​ങ്ക​ൽ മ​ഠം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ത​ങ്ക തീ​രം എ​ന്ന വീ​ടാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. വാ​തി​ൽ ത​ക​ര്‍ത്താ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വീ​ടി​നു​ള്ളി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ യു​വാ​വും യു​വ​തി​യും ക​ഴു​ത്തി​ല്‍ ക​ത്തി​വെ​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ഭീ​ഷ​ണി മു​ഴ​ക്കി.

    പു​ല​ര്‍ച്ചെ ര​ണ്ടോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച റെ​യ്ഡ് രാ​വി​ലെ 11 വ​രെ നീ​ണ്ടു. നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക് സെ​ല്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബി. ​പ​ങ്ക​ജാ​ക്ഷ​ൻ, ചേ​ര്‍ത്ത​ല ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി അ​നി​ല്‍കു​മാ​ർ, അ​രൂ​ര്‍ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ കെ.​ജി. പ്ര​താ​പ് ച​ന്ദ്ര​ന്‍, എ​സ്.​ഐ ഗീ​തു​മോ​ള്‍ മ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ സാ​ജ​ന്‍, ശ്രീ​ജി​ത്, ശ്യാം​ജി​ത്, റി​ക്ഷേ​പ്, പ്ര​ശാ​ന്ത്, ര​തീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​യാ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കേ​സു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്താ​ൻ പ​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് കൂ​ടി​യ അ​ള​വി​ല്‍ എം.​ഡി.​എം.​എ ഇ​യാ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച​ത്. നി​ര​വ​ധി സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ പോ​ക്‌​സോ കേ​സു​ക​ള്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

