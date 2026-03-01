Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
    വൈ​ദ്യു​ത ക​മ്പി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ വൈ​കു​ന്നു: ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് ത​ട​സ​മാ​കും

    വൈ​ദ്യു​ത ക​മ്പി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ വൈ​കു​ന്നു: ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് ത​ട​സ​മാ​കും
    താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ട​വ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഇ​ല്ല​ത്ത് വെ​ളി​യി​ൽ

    നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു, അ​രൂ​ർ എ​സ്.​എ​ൻ ന​ഗ​റി​ന് അ​രി​കി​ലു​ള്ള ട​വ​ർ ലൈ​ൻ


    അ​രൂ​ര്‍: അ​രൂ​ര്‍-​തു​റ​വൂ​ര്‍ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണം വൈ​കും. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക് കു​റു​കെ ര​ണ്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി 110 കെ.​വി ലൈ​ന്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ള്‍ വൈ​കു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ക​ള​മ​ശേ​രി​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​ന്ന​പ്ര​യി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് ലൈ​നു​ക​ളാ​ണി​ത് അ​രൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലും ഒ​ന്ന് അ​രൂ​ര്‍ എ​സ്.​എ​ന്‍. ന​ഗ​റി​ന് സ​മീ​പ​വു​മാ​ണ് പാ​ത​ക്ക് കു​റു​കെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ല്‍ അ​രൂ​ർ ബൈ​പാ​സ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ ജോ​ലി​ക​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത് പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷം ഇ​വി​ടെ താ​ത്ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി റീ​സ്റ്റൊ​റേ​ഷ​ന്‍ സി​സ്റ്റം (ഇ.​ആ​ര്‍.​എ​സ്) അ​ഴി​ച്ച് എ​സ്.​എ​ന്‍ ന​ഗ​റി​ല്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണം ത​ട​സ​പ്പെ​ടാ​തെ പ്ര​സ​ര​ണ ലൈ​ന്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. നി​ല​വി​ല്‍ എ​സ്.​എ​ന്‍. ന​ഗ​റി​ന് സ​മീ​പം ലൈ​ന്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ല് ട​വ​റു​ക​ള്‍ സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം ഇ.​ആ​ര്‍.​എ​സ് എ​ന്ന താ​ത്ക്കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​റ്റ് 16 ട​വ​റു​ക​ള്‍ കൂ​ടി നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    താ​ര​ത​മ്യേ​ന വ​ലി​പ്പം കു​റ​ഞ്ഞ ഈ ​ട​വ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ഇ.​ആ​ര്‍.​എ​സ് സം​വി​ധാ​ന​മാ​കും ലോ​ഡ്‌​ഷെ​ഡി​ങ് അ​ട​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യു​ള്ള നി​ര്‍മാ​ണ ജോ​ലി​ക​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക. ഈ ​ട​വ​റു​ക​ള്‍ ജോ​ലി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് അ​ഴി​ച്ച് മാ​റ്റും.

    മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ ക​രാ​റെ​ടു​ത്ത് നി​ര്‍മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ല്‍ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. അ​പ്പോ​ഴും 12.75 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​രം വ​രു​ന്ന പാ​ത​യി​ലെ 25, 26, 27 തൂ​ണു​ക​ള്‍ക്ക് മു​ക​ളി​ല്‍ വി​ക്യാ​പ്പോ, ഗ​ര്‍ഡ​റോ ഒ​ന്നും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​ന് കാ​ര​ണം മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​ത പ്ര​സ​ര​ണ ലൈ​നാ​ണ്. ഇ​ത് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​ശേ​ഷം ഈ ​ജോ​ലി​ക​ള്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഇ​നി​യും കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടും.

    News Summary - Work to erect electric wires delayed: Overpass construction will be hampered
