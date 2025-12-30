Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightബാറുകളിൽ വിജിലൻസ്...
    Aroor
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 9:50 AM IST

    ബാറുകളിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന; എരമല്ലൂരിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 3.56 ലക്ഷം കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന് കണ്ടെത്തൽ

    text_fields
    bookmark_border
    vigilance inspection
    cancel
    camera_alt

    എരമല്ലൂരിലെ എൻവീസ് ബാറിൽ വിജിലൻസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധന

    Listen to this Article

    അരൂർ: എരമല്ലൂരിലെ എൻവീസ് ബാറിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധനയിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാസപ്പടി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി. 3.56 ലക്ഷം രൂപ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈക്കൂലിയായി നൽകിയെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. പണം നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ബാർ മാനേജരുടെ ഡയറി വിജിലൻസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു.

    ജില്ലയിലെ ആറു ബാറുകളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. എരമല്ലൂരിൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സെക്കൻഡ്സ് മദ്യവിൽപന, കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള മദ്യം കൂടിയ വിലക്ക് വിൽക്കുന്നത്, എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം കൈപ്പറ്റുന്നത് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപക പരിശോധന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:briberyvigilance inspectionAlappuzha
    News Summary - Vigilance inspection finds Rs 3.56 lakh bribe paid to excise officials
    Similar News
    Next Story
    X