Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 11:22 AM IST

    ഉയരപ്പാത; സർവിസ് റോഡിൽ സൈക്കിൾ പാതയുടെ നിർമാണം തുടങ്ങി

    ഉയരപ്പാത; സർവിസ് റോഡിൽ സൈക്കിൾ പാതയുടെ നിർമാണം തുടങ്ങി
    അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ൽ

    സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കാ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​ലോ​ക്ക് ക​ട്ട ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ത​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​രൂ​ർ മു​ത​ൽ തു​റ​വൂ​ർ വ​രെ 12.75 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മാ​ണ് സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത. 1.5 മീ​റ്റ​ർ മു​ത​ൽ 2.5 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം. ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​തി കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും.

    തു​റ​വൂ​ർ ജ​ങ്ഷ​ന്‍റെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് 343ാം പി​ല്ല​ർ ന​മ്പ​ർ മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കോ​ട്ടു​ള്ള പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മാ​ണ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ടൈ​ൽ വി​രി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തി​നൊ​പ്പം പാ​ത​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​വും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ന​യും പൊ​തു​തോ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

