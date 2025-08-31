Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Aroor
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:17 AM IST

    അരൂരിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​; വലിയ വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നു

    കു​മ്പ​ളം ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ലാ​ണ്​ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ ത​ട​യു​ന്ന​ത്​
    അരൂരിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​; വലിയ വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നു
    കു​മ്പ​ളം ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന

    വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​രി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​ത്. കു​മ്പ​ളം ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ലാ​ണ്​ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ ത​ട​യു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​യി നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തു​മൂ​ലം കു​മ്പ​ള​ത്ത് നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ, ച​ര​ക്കു​ലോ​റി​ക​ൾ, ട്ര​ക്ക​റു​ക​ൾ, ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ​പെ​ടും. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ത​ട​യു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ക​മാ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​ഴി തി​രി​ഞ്ഞ് കോ​ട്ട​യ​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ത് പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ.

    ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത വ​ലി​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ലാ​ണ്. തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്​ രൂ​ക്ഷ​മാ​കാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഇ​തു മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:AroorTraffic Jamblockedlarge vehicles
