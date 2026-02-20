Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 20 Feb 2026 9:41 AM IST
    date_range 20 Feb 2026 9:41 AM IST

    അംഗൻവാടിയിൽ ശുചിമുറിയില്ല; പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ

    അംഗൻവാടിയിൽ ശുചിമുറിയില്ല; പരാതിയുമായി നാട്ടുകാർ
    അ​രൂ​ർ ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട് ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് അ​രി​കി​ലു​ള്ള

    അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 16ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ടു​ള്ള അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യി​ൽ 22 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ശു​ചി​മു​റി​യി​ല്ല. 2002ൽ ​ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ അം​ഗ​ന​വാ​ടി​യാ​ണി​ത്. സ​മീ​പ​ത്തു​ള്ള ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട് ക്ഷേ​ത്രം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ട് സെൻറ് സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യു​ള്ള​ത്. ആ​ദ്യ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ബേ​ബി ടോ​യ്‍ല​റ്റ് ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ അ​പ​ക​ട​സ്ഥി​തി​യി​ലാ​യ ഇ​തി​ലേ​ക്ക്​ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കാ​തെ​യാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ഴി​യി​ലാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​ത്. ശു​ചി​ത്വ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ശീ​ലി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട അം​ഗ​ന​വാ​ടി​യി​ലെ ദുഃ​സ്ഥി​തി ര​ണ്ടു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഐ.​സി.​ഡി.​എ​സ് മേ​ലാ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ടും അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ടും വി​ക​സ​ന സെ​മി​നാ​റി​ലും ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​യി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടും പ്ര​യോ​ജ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്ഷേ​ത്രം ത​ന്നെ കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി സ്ഥ​ലം ശു​ചി​മു​റി പ​ണി​യു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ടോ​യ്‍ല​റ്റ് പ​ണി​യു​ന്ന​തി​ന് പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 36 അം​ഗ​ന​വാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് 18 എ​ണ്ണ​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ടം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ടോ​യ്‍ല​റ്റി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​ക അം​ഗ​ന​വാ​ടി ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട് അം​ഗ​ന​വാ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​നി​ന്നും പോ​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​രു​പ​തോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ ദി​വ​സേ​ന വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. അ​രൂ​ർ ആ​ഞ്ഞി​ല​ക്കാ​ട് അം​ഗ​ന​വാ​ടി​യി​ൽ ടോ​യ്‍ല​റ്റ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ ചി​ല​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

