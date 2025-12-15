Begin typing your search above and press return to search.
    Aroor
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:52 PM IST

    അ​രൂ​രിൽ രണ്ടു മുന്നണികൾക്കും വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റമില്ല

    അ​രൂ​ർ: നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ 10 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴി​ട​ത്തും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം​കു​റ​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം പ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും ത​ല​വ​ര മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു.​

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ കൈ​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​രൂ​ർ, എ​ഴു​പു​ന്ന, കു​ത്തി​യ​തോ​ട്, തൈ​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി, പ​ള്ളി​പ്പു​റം, പാ​ണ​വ​ള്ളി, പെ​രു​മ്പ​ളം എ​ന്നീ ഏ​ഴ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ അ​രൂ​രും എ​ഴു​പു​ന്ന​യും ന​ഷ്ട​മാ​യി. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കോ​ടം​തു​രു​ത്ത്, തു​റ​വൂ​റും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. അ​രൂ​ക്കു​റ്റി, തൈ​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി, പ​ള്ളി​പ്പു​റം എ​ന്നീ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ആ​ർ​ക്കു​മി​ല്ല.

    തൈ​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ 14 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണം ആ​ർ​ക്കെ​ന്നു​ള്ള അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.​എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ഒ​രു സീ​റ്റ് ഇ​വി​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. ആ​റ്​ സീ​റ്റ് ഉ​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​രി​ക്കും. അ​രൂ​ക്കു​റ്റി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 15 സീ​റ്റി​ൽ ഏ​ഴു സീ​റ്റ് നേ​ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഒ​റ്റ​ക്ക​ക്ഷി ആ​യെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ഒ​രു സീ​റ്റ് കൂ​ടി വേ​ണ്ടി​വ​രും. ആ​റ്​ സീ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഉ​ണ്ട്. ഓ​രോ സീ​റ്റു​ള്ള ബി.​ജെ.​പി​യും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും. പ​ള്ളി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സ്ഥി​തി​യും സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണ്.​

    ആ​കെ​യു​ള്ള പ​ത്തൊ​മ്പ​ത് സീ​റ്റി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും ബി.​ജെ.​പി​ക്കും ഏ​ഴ്​ സീ​റ്റ് വീ​ത​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ഞ്ചു സീ​റ്റും ല​ഭി​ച്ച ഇ​വി​ടെ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. കോ​ടം​തു​രു​ത്തി​ലും തു​റ​വൂ​രി​ലും ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് നേ​ട്ട​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും കൈ​യി​ലി​രു​ന്ന അ​രൂ​ർ, എ​ഴു​പു​ന്ന, പ​ള്ളി​പ്പു​റം എ​ന്നീ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി ഗൗ​ര​വ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രും.

