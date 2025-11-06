Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightപൈപ്പ് പൊട്ടി...
    Aroor
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 12:02 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 12:02 PM IST

    പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴായി

    text_fields
    bookmark_border
    പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴായി
    cancel
    camera_alt

    ച​ന്തി​രൂ​രി​ൽ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ഴി​യെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി കു​ടി​വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അരൂർ: ചന്തിരൂർ പാലത്തിന് വടക്കേക്കരയിൽ കിഴക്കുഭാഗത്ത് മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രംകൊണ്ട് കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി ആയിരക്കണക്കിനു ലിറ്റർ വെള്ളം പാഴായി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണം നടക്കുന്ന ദേശീയപാതയിലാണ് സംഭവം. നിർമാണ സ്ഥലത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടി ദിവസങ്ങളോളം കുടിവെള്ളം മുടങ്ങുന്നതും പതിവാണ്. തുറവൂരും പരിസരത്തും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി ദിവസങ്ങളോളം കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയിരുന്നു.

    മെയിൻ പൈപ്പാണ് പൊട്ടുന്നതെങ്കിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് കുറഞ്ഞത് മൂന്നു ദിവസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും. എട്ടു പഞ്ചായത്തുകളിൽ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും. അത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നുതവണ മെയിൻ പൈപ്പിന്റെ ചോർച്ച മാറ്റാൻ ദിവസങ്ങളോളം കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയിരുന്നു. ഉയരപ്പാത നിർമാണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കരാർ കമ്പനി അധികൃതരും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ധാരണയോടെ വേണം നിർമാണപ്രവർത്തനം നടത്താനെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും വകവെക്കാതെയുള്ള നിർമാണമാണ് നടത്തുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Road constructiondrinking water wastedPipe bursts
    News Summary - The pipe burst and drinking water was wasted
    Similar News
    Next Story
    X