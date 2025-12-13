Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    13 Dec 2025 12:02 PM IST
    13 Dec 2025 12:02 PM IST

    കെൽട്രോൺ റോഡ്​ പറ്റിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ടാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ​തുമൂ​ലം ഒ​റ്റ ദി​വ​സംകൊ​ണ്ട്​ മെ​റ്റ​ൽ ഇ​ള​കി

    കെൽട്രോൺ റോഡ്​ പറ്റിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി; ടാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ​തുമൂ​ലം ഒ​റ്റ ദി​വ​സംകൊ​ണ്ട്​ മെ​റ്റ​ൽ ഇ​ള​കി
    പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​യ അ​രൂ​ർ കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ റോ​ഡ്

    അ​രൂ​ർ: നി​റ​യെ കു​ഴി​ക​ളാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു കി​ട​ന്ന അ​രൂ​ർ കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ റോ​ഡി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ്​ അ​റ്റ​കു​റ്റ പ​ണി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ടാ​റി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും ടാ​ർ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് മൂ​ലം ഒ​റ്റ ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട്​ മെ​റ്റ​ൽ ഇ​ള​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. റോ​ഡ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു. ടാ​ർ ചെ​യ്ത റോ​ഡി​ൽ നി​ന്ന് അ​ട​ർ​ന്നു പോ​കു​ന്ന മെ​റ്റ​ൽ റോ​ഡി​ൽ ചി​ത​റി കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ ക​വ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ഫെ​റി വ​രെ ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ളു​ന്ന റോ​ഡ് നി​റ​യെ കു​ഴി​ക​ളാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന് കി​ട​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് റോ​ഡി​ന്‍റെ കു​റെ ഭാ​ഗം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭ​വ​ഗം ത​യാ​റാ​യ​ത്. ബാ​ക്കി ഭാ​ഗ​ത്തെ ത​ക​ർ​ച്ച മാ​റ്റാ​ൻ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് റ​ണ്ണി​ങ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് ഏ​ൽ​പി​ച്ച് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ ക​വ​ല​യി​ൽ ബോ​ർ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    റോ​ഡ് ത​ക​ർ​ന്നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ റ​ണ്ണി​ങ് കോ​ൺ​ട്രാ​ക്ട് ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​യെ​യോ, ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​നെ​യോ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ബോ​ർ​ഡി​ലെ അ​റി​യി​പ്പ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മാ​സം റോ​ഡി​ന്‍റെ ത​ക​രാ​ർ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ റോ​ഡ് പ​ണി​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ്.

    റോ​ഡി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​ഞ്ഞ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കു​റ്റ​മ​റ്റ രീ​തി​യി​ൽ റോ​ഡ് പ​ണി ന​ട​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​യ​റ്റു​മ​തി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന റോ​ഡാ​ണി​ത്. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ റോ​ഡ് പ​ണി ന​ട​ത്താ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

