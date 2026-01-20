Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 11:11 AM IST

    അരൂക്കുറ്റിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ ചെറുദ്വീപുകൾ പ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്തിൽപ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്തിൽ

    ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ, ആ​ൾ​ത്താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ, ദ്വീ​പു​ക​ൾ വെ​റു​തെകി​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ
    അരൂക്കുറ്റിയിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ ചെറുദ്വീപുകൾ പ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്തിൽപ്രതീക്ഷയുടെ തുരുത്തിൽ
    അ​രൂ​ക്കു​റ്റി കാ​യ​ലി​ലെ ചെ​റു​ദീ​പ്

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ക്കു​റ്റി കാ​യ​ലി​ലെ ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ ചെ​റു​ദ്വീ​പു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ശ​ബ്ദ​മാ​ണ്. ആ​ള​ന​ക്ക​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യ​ൽ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ൽ ഇ​നി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​മേ​ളം ഉ​യ​രും. അ​രൂ​രി​ലെ സ​മു​ദ്ര ഷി​പ്പ്​​യാ​ർ​ഡ് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ്​ കോ​ട്ടേ​ജു​ക​ൾ തീ​ര​പ​രി​പാ​ല​ന നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളി​ൽ വ​ട്ടം തി​രി​യു​ന്ന കാ​യ​ൽ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് പു​തി​യ വ​ഴി വെ​ട്ടി​ത്തു​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ശ്മീ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഐ.​ഐ.​ടി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ന​മ​ൻ ശ​ർ​മ​യു​ടെ പ്രൊ​ജ​ക്ട്​ ആ​ശ​യ​മാ​ണ് കാ​യ​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    കാ​യ​ൽ തു​രു​ത്തു​ക​ളി​ലെ സ്വ​ച്ഛ ജീ​വി​തം വി​ട്ടെ​റി​ഞ്ഞ് ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ൾ ക​ര​ക​യ​റി​യി​ട്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്നു. 50ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. കാ​യ​ൽ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്‍റെ മേ​നി തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​ക്കാ​ല​ത്ത് വേ​മ്പ​നാ​ട്ടു​കാ​യ​ലി​ന്റെ ഓ​ര​ങ്ങ​ളും ചെ​റു​ദ്വീ​പു​ക​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വി​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് കാ​യ​ൽ ദ്വീ​പു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ​ര​ദേ​ശ പ​രി​പാ​ല​ന നി​യ​മം ഇ​രു​ട്ട​ടി​യാ​യി. കാ​യ​ൽ ടൂ​റി​സ​ത്തി​നാ​യി കെ​ട്ടി​പ്പൊ​ക്കി​യ വ​ൻ​കി​ട പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പോ​ലും നി​ലം പൊ​ത്തി. അ​രൂ​ക്കു​റ്റി കാ​യ​ലി​ലും മൂ​ന്ന് ചെ​റു​ദ്വീ​പു​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​യ​ൽ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രം എ​ത്തി​യി​ല്ല. ആ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ, ആ​ൾ​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ, ദ്വീ​പു​ക​ൾ വെ​റു​തെ കി​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ ക​ഴി​യു​ന്നു. ദ്വീ​പു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും ഒ​ഴു​കു​ന്ന വാ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ കോ​ട്ടേ​ജു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചാ​ൽ നി​യ​മം ത​ട​സ്സ​മാ​കി​ല്ല എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ്​ കാ​യ​ൽ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്​ വീ​ണ്ടും ഉ​ണ​ർ​വ്​ പ​ക​രു​ന്ന​ത്. തീ​ര​പ​രി​പാ​ല​ന നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന​താ​ണ് സ​വി​ശേ​ഷ​ത. കേ​ര​ള മാ​രി​ടൈം ബോ​ർ​ഡ് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ദ്വീ​പു​ക​ൾ​ക്ക് ചു​റ്റും കോ​ട്ടേ​ജു​ക​ൾ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ൾ.

    എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ച് രൂ​പ​ക​ല്പ​ന ചെ​യ്ത കോ​ട്ടേ​ജു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. അ​രൂ​ക്കു​റ്റി കാ​യ​ൽ​ക്ക​ര​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. വൈ​ക്കം സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ര​നാ​യ​ക​ൻ പെ​രി​യാ​ർ സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ണി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ്മാ​ര​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ, ദേ​ശീ​യ​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​യി അ​രൂ​ക്കു​റ്റി മാ​റും. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​രൂ​ക്കു​റ്റി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​പ്ര​താ​പം പൂ​ർ​വാ​ധി​കം ശ​ക്തി​യോ​ടെ തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    TAGS:KochiislandsArookutty
    News Summary - The deserted islands of Arookutty are a beacon of hope
