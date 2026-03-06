Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    6 March 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    6 March 2026 10:30 AM IST

    മ​ലി​ന ജ​ല പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു

    മ​ലി​ന ജ​ല പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ച്ചു
    ച​ന്തി​രൂ​രി​ലെ പ​ഴ​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ല്‍ പൊ​ട്ടി​യ മ​ലി​ന ജല പൈ​പ്പ് ന​ന്നാ​ക്കു​ന്നു

    അ​രൂ​ര്‍: ച​ന്തി​രൂ​ർ പ​ഴ​യ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​ലി​ന ജ​ല പൈ​പ്പ്​ പൊ​ട്ടി​യ​ത്​ ന​ന്നാ​ക്കി. മാ​ലി​ന്യ​മൊ​ഴു​കി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്ന ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​സം​സ്ക​ര​ണ ശാ​ല​ക​ള്‍ പു​റം ത​ള്ളു​ന്ന മ​ലി​ന​ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന പൈ​പ്പാ​ണ് പൊ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​തു​ന​ന്നാ​ക്കാ​തെ മ​ലി​ന​ജ​ലം പ​രി​സ​ര​മാ​കെ ഒ​ഴു​കി പ​ര​ന്ന​തി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ര്‍ന്നി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് ക​മ്പി​നി​ക​ള്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ക​രാ​റു​കാ​രെ കൊ​ണ്ട് പൈ​പ്പ് ന​ന്നാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ന് ചെ​ല​വാ​യ തു​ക ക​മ്പി​നി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി. പൊ​ട്ടി​യ പൈ​പ്പി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന ജ​പ്പാ​ന്‍ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മെ​യി​ന്‍ പൈ​പ്പും വി​ത​ര​ണ ലൈ​നും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ക​രാ​റു​കാ​രെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത്.

    ച​ന്തി​രൂ​ര്‍ പു​ത്ത​ന്‍ തോ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പൊ​ട്ടി​യ മ​ലി​ന ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്കു​ന്ന​ പൈ​പ്പാ​ണി​ത്. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്താ​ല്‍ ഇ​ട​ക്കി​ടെ പൊ​ട്ടു​ന്ന മ​ലി​ന ജ​ല പൈ​പ്പ് മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

