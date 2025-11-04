Begin typing your search above and press return to search.
    അരൂർ-തുറവൂർ ദേശീയ പാതയിൽ രൂക്ഷ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്

    അരൂർ-തുറവൂർ ദേശീയ പാതയിൽ രൂക്ഷ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്
    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ര്‍ - തു​റ​വൂ​ര്‍ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ വ​ന്‍ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്. കു​മ്പ​ളം ടോ​ള്‍ പ്ലാ​സ മു​ത​ല്‍ എ​ര​മ​ല്ലൂ​ർ വ​രെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കു​ടു​ങ്ങി.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് മു​ത​ലാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ര​ണ്ടു​ഭാ​ഗ​ത്തു​മു​ള്ള സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡും കു​രു​ക്കി​ലാ​യി. അ​രൂ​ര്‍ -കു​മ്പ​ളം പാ​ല​ത്തി​ല​ട​ക്കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​ടു​ങ്ങി.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ശ്ര​മി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി ശ​ക്ത​മാ​ണ്. കു​മ്പ​ളം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും തോ​പ്പും​പ​ടി ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നും ഒ​രേ​സ​മ​യം അ​രൂ​ര്‍ ബൈ​പ്പാ​സ് ജ​ങ്ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തും വാ​ഹ​ന തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

