    പ്രതിഷേധം ശക്തം; കുടിവെള്ള പൈപ്പിന്റെ തകരാർ പരിഹരിച്ചു

    എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ൽ ജ​പ്പാ​ൻ

    കു​ടി​വെ​ള്ള ​ൈപപ്പ്​ പൊട്ടിയത്​ പരിഹരിക്കുന്നു

    അ​രൂ​ർ: എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ പൊ​ട്ടി​യ ജ​പ്പാ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി മെ​യി​ൻ പൈ​പ്പി​ന്‍റെ ത​ക​രാ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​റു ദി​വ​സം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ജ​ല​അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ച​ത്​ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി.

    അ​രൂ​ർ, എ​ഴു​പു​ന്ന, കോ​ടം​തു​രു​ത്ത്, തു​റ​വൂ​ർ, കു​ത്തി​യ​തോ​ട്, വ​യ​ലാ​ർ, പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട്, ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം 28വ​രെ വ​രെ മു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും അ​റി​യി​പ്പു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തോ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ജാ​ഗ്ര​ത​യി​ലാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ത​ന്നെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും യ​ന്ത്ര​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളു​മാ​യി സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​ണി ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ണി​യെ​ടു​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യോ​ടെ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ പൈ​പ്പ് യോ​ജി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​റോ​ളം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ഫൈ​ബ​ർ ഗ്ലാ​സ് വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രും പൈ​പ്പി​ന്റെ ത​ക​രാ​റു​മാ​റ്റാ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ പ​മ്പി​ങ് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും കു​ടി​വെ​ള്ളം വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ ല​ഭി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വെള്ളം എത്തിക്കാൻ കലക്ടറുടെ നിർദേശം; ഒരിടത്തും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ

    അ​രൂ​ര്‍: തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പൈ​പ്പ് ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലെ അ​പാ​ക​ത മൂ​ലം ഒ​രി​ട​ത്തും വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ വ​ഴി​യോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ര്‍ വ​ഴി​യോ ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​ല​ക്ട​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശം ക​രാ​ര്‍ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ​തും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള ന​മ്പ​ര്‍ ന​ല്‍കി​യ​തും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ല്‍ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ഇ​വ​രെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ നി​ര​ന്ത​രം ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫോ​ണ്‍ എ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു. വെ​ള്ളം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി, തു​റ​വൂ​ര്‍ പോ​ലു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യെ​ന്ന് ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ ക​രാ​ര്‍ ക​മ്പ​നി പ​റ​യു​ന്നു. പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും വെ​ള്ളം മു​ട​ങ്ങി​യ അ​രൂ​ര്‍, എ​ഴു​പു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ല്‍ ഇ​തേ​വ​രെ വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. റോ​ഡി​ന്റെ വീ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് 1000 മു​ത​ല്‍ 14,000 ലി​റ്റ​ര്‍വ​രെ ശേ​ഷി​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​പ്പം എ​ഴു​പു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ വെ​ള്ളം വേ​ണ​മെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ വ​ഴി ഇ​ട​പെ​ട്ട് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍ വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നും ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ-​മെ​യി​ല്‍ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ച​താ​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ന്ദു​ഷാ​ജി പ​റ​ഞ്ഞു.

