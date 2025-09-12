Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:05 PM IST

    ഉയരപ്പാത നിര്‍മാണ സ്ഥലത്ത് അഴുക്കുപുരണ്ട ദേശീയപതാക: പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

    ഉയരപ്പാത നിര്‍മാണ സ്ഥലത്ത് അഴുക്കുപുരണ്ട ദേശീയപതാക: പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി
    ച​ന്തി​രൂ​ർ സാ​ന്റാ​ക്രൂ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ന് മു​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്ത് ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​ഴു​ക്കു​പു​ര​ണ്ട ദേ​ശീ​യപ​താ​ക 

    അ​രൂ​ര്‍: ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ത്തി​ച്ച ലോ​ഞ്ചി​ങ് ഗ്യാ​ന്‍ട്രി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് അ​ഴു​ക്കു​പു​ര​ണ്ട നി​ല​യി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ്​ അ​ഴി​ച്ച് മാ​റ്റി. എ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​തി​ന്റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ച​ന്തി​രൂ​ർ സാ​ന്റാ​ക്രൂ​സ് സ്‌​കൂ​ളി​ന് മു​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ലോ​ഞ്ചി​ങ് ഗ്യാ​ന്‍ട്രി​യോ​ടു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ലാ​ണ് ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന ഇ​രു​മ്പു​ക​മ്പി​യി​ല്‍ പി.​വി.​സി പൈ​പ്പി​ല്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​താ​കാം ഇ​തെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​യോ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് പോ​യ യു​വാ​ക്ക​ളാ​ണ് സം​ഭ​വം ക​ണ്ട് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ടു​ത്ത​ത്. ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ട​ന്‍ ത​ന്നെ ഇ​വ​ര്‍ ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ് സു​ഹൃ​ത്തു​വ​ഴി അ​രൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്​ അ​ഴു​ക്കു​പു​ര​ണ്ട ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക അ​ഴി​ച്ചു മാ​റ്റി. എ​സ്.​ഐ. ഗീ​തു​മോ​ളാ​ണ്​ വി​ഷ​യം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

