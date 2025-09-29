Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 2:06 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 2:06 PM IST

    തി​ര​ക്കി​ൽ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വികസനത്തിന്‍റെ ചൂളംവിളിയില്ലാതെ ​തീരദേശ റെയിൽപാത

    പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യോ കോ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടു​ക​യോ വേ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്കം
    Passengers,Breath,Coast,Railway,Development,കു​മ്പ​ളം, അ​രൂ​ർ, തു​റ​വൂ​ർ,ധ​ൻ​ബാ​ദ്
    അ​രൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ , അ​രൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പാ​ളം ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ ജോ​ലി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    അ​രൂ​ർ: തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​പാ​ത ഒ​ട്ടേ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു മു​മ്പ് ചൂ​ളം​വി​ളി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പാ​ത ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്റെ ജോ​ലി​ക​ൾ ത​കൃ​തി​യാ​കു​മ്പോ​ഴും തീ​ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ ത​ന്നെ. ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​മ്പോ​ഴും ട്രെ​യി​നു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ അ​രൂ​രി​ലെ തീ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശം തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ലും രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ആ​ല​പ്പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ദി​വ​സ​വും തി​ങ്ങി​ഞെ​രു​ങ്ങി വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ​ത്തി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. തി​ര​ക്ക്​ കു​റ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യോ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ​യി​ൽ കോ​ച്ചു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടു​ക​യോ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്.

    ഹ​രി​പ്പാ​ട്, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​ല​ർ​ച്ച സ്ഥി​രം​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​റ​ണാ​കു​ളം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പോ​കാ​നു​ള്ള​ത് ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്​​പ്ര​സാ​ണ്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ​നി​ന്ന് രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന്​ ധ​ൻ​ബാ​ദ് എ​ക്സ്​​പ്ര​സും 7.25ന് ​ആ​ല​പ്പു​ഴ-​എ​റ​ണാ​കു​ളം മെ​മു​വു​മു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ആ​ല​പ്പു​ഴ-​എ​റ​ണാ​കു​ളം മെ​മു​വി​ലാ​ണ്​ തി​ര​ക്കേ​റെ. നി​റ​യെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ള്ള ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ 20 മി​നി​റ്റോ​ളം തു​റ​വൂ​രി​ൽ പി​ടി​ച്ചി​ടും. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ശ്വാ​സം​മു​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ-​ധ​ൻ​ബാ​ദ് എ​ക്സ്​​പ്ര​സി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​രെ ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​ണ്. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​ല​പ്പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യും ദു​രി​ത​മാ​ണെ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന്​ ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​മു, 4.20ന് ​ഏ​റ​നാ​ട് എ​ക്സ്പ്ര​സ് എ​ന്നി​വ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 6.25നു​ള്ള എ​റ​ണാ​കു​ളം-​കാ​യം​കു​ളം പാ​സ​ഞ്ച​റാ​ണ് സ്ഥി​രം​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​ശ്ര​യം.

    വ​ന്ദേ​ഭാ​ര​ത് ട്രെ​യി​ൻ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ഈ ​ട്രെ​യി​ൻ കു​മ്പ​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പി​ടി​ച്ചി​ടും. മു​മ്പ്​ രാ​ത്രി 7.30ന് ​ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ട്രെ​യി​ൻ എ​ട്ടി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. ചേ​ർ​ത്ത​ല ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വ ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ സ​ർ​വി​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കും.

    കു​മ്പ​ളം, അ​രൂ​ർ, തു​റ​വൂ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ രാ​ത്രി ബ​സ് കി​ട്ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്താ​ൻ ഏ​റെ ന​ട​ക്ക​ണം. കാ​യം​കു​ളം പാ​സ​ഞ്ച​റി​ന്റെ സ​മ​യ​ക്ര​മം മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ വ​ല​യു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​നു​കൂ​ല സ​മീ​പ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​രൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​ക​സ​നം വേ​ണം

    തീ​ര​ദേ​ശ​പാ​ത​യി​ലെ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ മാ​ത്രം നി​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്ന സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​രൂ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​വി​ഡി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​ക​യും കോ​വി​ഡി​നു​ശേ​ഷം അ​വ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല സ്റ്റോ​പ്പും എ​ടു​ത്ത് ക​ള​ഞ്ഞ് റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നും സ​മ​യ​ത്തി​നും ട്രെ​യി​ൻ ഗ​താ​ഗ​തം ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തു​മൂ​ലം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ട്രെ​യി​നു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​താ​യി.

    ക​ണ്ണ​മാ​ലി, ക​ണ്ട​ക്ക​ട​വ്, കു​മ്പ​ള​ങ്ങി, എ​ഴു​പു​ന്ന വ​ട​ക്ക്, അ​രൂ​ർ, അ​രൂ​ക്കു​റ്റി, പെ​രു​മ്പ​ളം, പാ​ണാ​വ​ള്ളി, ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​രൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കോ​വി​ഡി​നു​​ശേ​ഷം അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ൽ ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലാ​ണ്. കു​മ്പ​ള​ങ്ങി-​അ​രൂ​ർ പാ​ലം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ തെ​ക്ക്-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​രൂ​ർ വ​ഴി, തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​വേ​യും ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യും എ​ളു​പ്പം പ്രാ​പ്യ​മാ​കും. പ​ക്ഷേ, തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ഉ​പ​കാ​ര​വു​മി​ല്ലാ​തെ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ചൂ​ളം​വി​ളി​ച്ച് പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​സ്ത​വം. റെ​യി​ൽ​വേ അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ അ​രൂ​ർ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മൂ​ന്നാം പാ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു ക്രോ​സി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്ത​ണം. കൊ​ല്ലം-​മെ​മു, കാ​യം​കു​ളം-​മെ​മു എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

