നിർമിച്ചിട്ട്​ ഒരുവർഷം; അന്ധകാരനഴി വടക്കേ പാലത്തിലെ അപ്രോച്ച്​ റോഡിൽ വിള്ളൽ

cancel camera_alt അ​പ്രോ​ച്ച്​ റോ​ഡി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലും വി​ള്ള​ൽ​വീ​ണ അ​ന്ധ​കാ​ര​ന​ഴി വ​ട​ക്കേ പാ​ലം By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​രൂ​ർ: പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച അ​ന്ധ​കാ​ര​ന​ഴി വ​ട​ക്കേ​പാ​ലം ഒ​രു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​ലും ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലും വി​ള്ള​ൽ. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​യും​തോ​റും പാ​ല​ത്തി​ലെ വി​ള്ള​ൽ കു​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി 12 വ​ർ​ഷം​കൊ​ണ്ട്​ നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണ് പാ​ലം. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ക​ട്ട വി​രി​ച്ചാ​ണ് അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ്​ നി​ർ​മാ​ണം. ഇ​ടി​ഞ്ഞു​ത​ക​ർ​ന്ന കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ക​ട്ട നീ​ക്കി ര​ണ്ടാ​മ​ത് റോ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ള്ള​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. തോ​പ്പും​പ​ടി-​ആ​ല​പ്പു​ഴ തീ​ര​ദേ​ശ പാ​ത​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും നി​ര​വ​ധി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

One year after construction; Crack in the approach road of Andhakaranazhi North Bridge