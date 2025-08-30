Begin typing your search above and press return to search.
    Aroor
    Aroor
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 1:28 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 1:28 PM IST

    കൈതപ്പുഴക്കായലിൽ ഇത്തവണ ജലോത്സവമില്ല; അരൂരിലെ വള്ളംകളി പ്രേമികൾ നിരാശയിൽ

    boat race
    കൈ​ത​പ്പു​ഴ കാ​യ​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന വ​ള്ളം​ക​ളി   

    അ​രൂ​ർ: ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ വ​ര​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​രൂ​രി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത് കൈ​ത​പ്പു​ഴ കാ​യ​ലി​ലെ ജ​ല​മേ​ള​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ ജ​ലോ​ൽ​സ​വം ന​ട​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ലെ​ന്ന വ​ർ​ത്ത കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളെ ദു​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മു​ദ്രോ​ല്പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ അ​രൂ​രി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​തി​യു​മാ​ണ്​ ജ​ല​മേ​ള ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യ​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടെ നി​ന്ന് സ​ഹാ​യി​ച്ച പ​ല​രും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ദു​രി​താ​വ​സ്ഥ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​യാ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​രും നി​ർ​ബ​ന്ധ​രാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജ​ല​മേ​ള​യു​ടെ സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യി മാ​റി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ നാ​ടി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.​പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ജ​ല​മേ​ള തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ ക​രു​തു​ന്നു.​

    അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, പ​ദ്ധ​തി ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​ൻ പോ​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തി​ന്റെ മ​നോ​വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ. അ​രൂ​ർ ബ്ലോ​ട്ട് ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വി​ൽ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് അ​രൂ​രി​ൽ വ​ള്ളം​ക​ളി ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.​മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ൻ​പ് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ മു​ൻ​ശ​കെ​യി​ലാ​ണ്​ ജ​ല​മേ​ള പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.​ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ അ​രൂ​ർ ക്ഷേ​ത്രം ക​വ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​രൂ​ക്കു​റ്റി ഫെ​റി വ​രെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

