Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    13 Feb 2026 10:53 AM IST
    Updated On
    13 Feb 2026 10:53 AM IST

    പുതിയ വ്യാപാര കരാറുകൾ; ജില്ലയിലെ സമുദ്രാൽപന്ന കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ ഉണർവ്

    അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ശാ​ല​യി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കു​ള്ള സ​മു​ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു.

    അ​രൂ​ർ: യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നു​മാ​യി വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​റി​നു പി​ന്നാ​ലെ യു.​എ​സു​മാ​യും ഉ​ട​മ്പ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത് ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​മു​ദ്രോ​ല്പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വ​യ്ക്കു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​ര​വ​ധി ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ്. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024-25 സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൊ​ത്തം സ​മു​ദ്രോ​ത്പ​ന്ന​ക​യ​റ്റു​മ​തി 745 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ലെ​ത്തി റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ന്ന​ത്തെ വി​നി​മ​യ​മൂ​ല്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് 62,408.45 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ നേ​ടി​യ​ത്​. 16,98,170 ട​ണ്ണി​ന്റെ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ 35-38 ശ​ത​മാ​ന​വും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. അ​താ​യ​ത്, 278 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ. സ​മു​ദ്രോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​യ​റ്റ്നാ​മി​നു മേ​ൽ 20 ശ​ത​മാ​ന​വും താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​നു​മേ​ൽ 19 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ് യു.​എ​സ് ചു​ങ്കം ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മൊ​ത്തം സ​മു​ദ്രോ​ത്പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ 11-14 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. അ​തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ക​മ്പ​നി​ക​ളും അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്​. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ 34.5 ശ​ത​മാ​ന​വും ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ചെ​മ്മീ​നാ​ണ്. 21.6 ശ​ത​മാ​നം ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച മ​റ്റു​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളും. യു.​എ​സു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മു​ദ്രോ​ത്‌​പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി ഉ​യ​രാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    അ​രൂ​രി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ 75 ശ​ത​മാ​നം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മു​ദ്രോ​ല്പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​ശാ​ല​ക​ളാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്തെ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ് ഏ​രി​യ​യി​ൽ അ​ധി​ക​വും സ​മു​ദ്രോ​ല്പ​ന്ന ക​യ​റ്റു​മ​തി ശാ​ല​ക​ളാ​ണ്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ കു​റെ നാ​ളു​ക​ളാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഉ​പ​രോ​ധം ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷാ​മം ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ്യ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വെ​നാ​മി ചെ​മ്മീ​നാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ധി​ക​വും ക​യ​റ്റു​മ​തി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    ക​ട​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ സം​സ്ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​ക്കും

    മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ്യ​പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ചെ​മ്മീ​നു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച് ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കും. ചെ​മ്മീ​ൻ വ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ ച​ത്തൊ​ടു​ങ്ങു​ന്നു

    എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ട​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി നി​രോ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​രോ​ധ​നം ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​കു​ക​യാ​ണ്. ക​ട​ലാ​മ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ഉ​ണ്ടാ​കും. മീ​ൻ വ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ട​ലാ​മ​ക​ളെ ര​ക്ഷ​പെ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ട​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ക്സ്​​ക്ലൂ​ഡ​ഡ്​ ഡി​വൈ​സ്​ (റ്റെ​ഡ്) ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    അ​ത്​ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ട്രോ​ള​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ റ്റെ​ഡ്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ല​ഭ്യ​മാ​കും. സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ഉ​ള്ള​വ​രി​ൽ നി​ന്നേ അ​മേ​രി​ക്ക ക​ട​ൽ ചെ​മ്മീ​ന​ട​ക്കം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ ഡി​വൈ​സി​ന്‍റെ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ​യും ല​ഭ്യ​ത സു​ഗ​മ​മാ​കും. വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ മ​ത്സ്യ ക​യ​റ്റു​മ​തി ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ റ്റെ​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്ക​ൽ എ​ളു​പ്പ​മാ​കും. ഇ​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ ക​ട​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ സം​സ്ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​ക്കും.

    ക​യ​റ്റു​മ​തി​ശാ​ല​ക​ൾ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്കം നി​ല​ക്കും

    ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് ചാ​ർ​ജ് അ​ധി​ക​മാ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന് ക​യ​റ്റു​മ​തി​ശാ​ല​ക​ൾ ത​ന്നെ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്, ക​യ​റ്റു​മ​തി​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. അ​രൂ​രി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​യ ചെ​മ്മീ​ൻ തൊ​ഴി​ലി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യെ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ട​ലാ​മ​യു​ടെ പേ​രി​ലും അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ ഉ​പ​രോ​ധം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. പു​തി​യ​വാ​ണി​ജ്യ ക​രാ​ർ ക​യ​റ്റു​മ​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​ത്ത​നു​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ള്‍ മൂ​ലം ന​ട​പ്പു​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം ഇ​തി​ല്‍ നേ​രി​യ ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2025 ഏ​പ്രി​ല്‍ മു​ത​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ വ​രെ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ല്‍ 6.5 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ല്‍, പു​തി​യ വ്യാ​പാ​ര ഉ​ട​മ്പ​ടി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ല്‍ അ​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ര്‍ഷം ക​യ​റ്റു​മ​തി കു​തി​ച്ചു​യ​രു​മെ​ന്നും 300 കോ​ടി ഡോ​ള​ര്‍ ക​ട​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് സീ​ഫു​ഡ് എ​ക്സ്പോ​ര്‍ട്ടേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

