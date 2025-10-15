Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 15 Oct 2025 12:54 PM IST
    date_range 15 Oct 2025 12:54 PM IST

    വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച സംഭവം; പ്രതികളെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം വലയിലാക്കി അരൂർ പൊലീസ്

    വയോധികയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച സംഭവം; പ്രതികളെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം വലയിലാക്കി അരൂർ പൊലീസ്
    നി​ഷാ​ദ്,നീ​തു

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി സ​ര​സ്വ​തി​യ​മ്മ​യു​ടെ (71) മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചു ക​ട​ന്നു ക​ള​ഞ്ഞ പ്ര​തി​ക​ളെ മ​ണി​ക്കു​റു​ക​ൾ​ക്ക​കം പി​ടി​കൂ​ടി അ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്. പ​ള്ളു​രു​ത്തി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്നാം ചേ​രി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ഷാ​ദ് (25), ന​ടു​വി​ല​വീ​ട്ടി​ൽ നീ​തു (30) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ അ​രൂ​ർ കോ​ട്ട​പ്പു​റ​ത്തി​നു സ​മീ​പ​ത്തെ ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ൽ വെ​ച്ച് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ എ​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച​ത്. നി​ഷാ​ദി​നെ പി​ന്നി​ലി​രു​ത്തി നീ​തു​വാ​ണ്​ സ്​​കൂ​ട്ട​ർ ഓ​ടി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ട്ട​ർ റോ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി നി​ഷാ​ദ് ഇ​ട​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി​ച്ചെ​ന്ന് വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് മു​ള​കു​പൊ​ടി എ​റി​ഞ്ഞ ശേ​ഷം മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ച് സ്കൂ​ട്ട​റി​ൽ ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​രൂ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ പ്ര​താ​പ ച​ന്ദ്ര​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കേ​​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വാ​ട​ക​ക്ക്​ എ​ടു​ത്ത ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സ്കൂ​ട്ട​റാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. മാ​ല സ്വ​ർ​ണ്ണ​മ​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​ത് വ​ഴി​യി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മാ​ന സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ല്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

