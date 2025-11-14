Begin typing your search above and press return to search.
    Aroor
    Aroor
    Posted On
    14 Nov 2025 1:22 PM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 1:22 PM IST

    അരൂർ-തുറവൂർ ദേശീയപാത അപകടം; നിയമ നടപടികളിൽ ദുരൂഹത

    അരൂർ-തുറവൂർ ദേശീയപാത അപകടം; നിയമ നടപടികളിൽ ദുരൂഹത
    അ​രൂ​ര്‍: ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഗ​ര്‍ഡ​ര്‍ താ​ഴേ​ക്ക് വീ​ണ് ഹ​രി​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി രാ​ജേ​ഷ് മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ന​ര​ഹ​ത്യ​ക്ക് കേ​സെ​ടു​ത്തു. ഇ​ത് പ്ര​കാ​രം പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 10 വ​ര്‍ഷം വ​രെ ത​ട​വും പി​ഴ​യും ല​ഭി​ക്കും. സൈ​റ്റ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍, സൂ​പ്പ​ര്‍വൈ​സ​ര്‍, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ഇ​തി​ൽ​പെ​ടും. എ​ന്നാ​ല്‍, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് വ​രെ ആ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ള്‍ക്ക​കം ഇ​ത്ര​യും ക​ടു​ത്ത വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ ഇ​ട്ട് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന് മു​മ്പ്​45 ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന്‍ പാ​ത​യി​ല്‍ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ല​പ്പോ​ഴും ഉ​ന്ന​ത​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വി​ളി​ക​ള്‍ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ അ​ലോ​ര​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യും സൂ​ച​ന​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ല്‍, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ത്തെ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ പൊ​തു​ജ​നം ഒ​ന്നി​ച്ച് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ നി​ല​പാ​ട് ക​ര്‍ക്ക​ശ​മാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ, പ്ര​ഥ​മ​വി​വ​ര റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പാ​ളി​ച്ച​ക​ള്‍ ഉ​ള്ള​താ​യും ആ​രോ​പ​ണം ഉ​യ​രു​ന്നു. പു​ല​ര്‍ച്ച 2.40നാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. അ​രൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍നി​ന്ന് നാ​ല് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ മാ​ത്രം അ​ക​ലെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ടം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മ​ണി എ​ന്നാ​ണ് എ​ഫ്‌.​ഐ.​ആ​റി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, രാ​ത്രി പ​ട്രോ​ളി​ങ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പൊ​ലീ​സ് പു​ല​ര്‍ച്ച മൂ​ന്നോ​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ഇ​വ​ര്‍ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ഇ​വി​ടെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലും അ​ട​ക്കം സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​യ തി​രു​വ​ല്ല പെ​രി​ങ്ങ​ര അ​മി​ച്ച​ക​രി വാ​ഴ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സാ​ണ് വി​വ​രം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ അ​റി​യ​ത​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ താ​ന​ല്ല ത​ന്റെ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ഡ്രൈ​വ​റാ​ണ് പോ​യ​തെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് മ​നഃ​പൂ​ര്‍വ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റൊ​ന്ന് കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കോ​ള​ത്തി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​പ​ക​ട മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ ക​രാ​ര്‍ ക​മ്പ​നി എ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​വി​ടെ നി​ര്‍മാ​ണ ജോ​ലി​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രോ വി​ലാ​സ​മോ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട കോ​ള​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യ​ല്ല, ആ​ല​പ്പു​ഴ, കേ​ര​ളം എ​ന്നാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​തെ തൂ​ണു​ക​ള്‍ക്ക് മു​ക​ളി​ല്‍ ബീ​മു​ക​ള്‍ ക​യ​റ്റി​യാ​ല്‍ അ​ത് അ​പ​ക​ടസാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും മു​ന്‍ക​രു​ത​ലു​ക​ളോ, ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മോ ന​ട​ത്താ​ത്ത​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

