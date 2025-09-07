Begin typing your search above and press return to search.
    Aroor
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 12:16 PM IST

    തിരുവോണനാളിൽ അരൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനുമുന്നിൽ അംഗത്തിന്റെ സമരം

    തിരുവോണനാളിൽ അരൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനുമുന്നിൽ അംഗത്തിന്റെ സമരം
    പ​തി​നാ​റാം വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം ഇ.​വി.​തി​ല​ക​ൻ അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫീ​സി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫിസി​നു മു​ന്നി​ൽ തി​രു​വോ​ണ​നാ​ളി​ൽ പ​തി​നാ​റാം വാ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ധ​ർ​ണ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ സി.​പി.​ഐ​ക്കാ​ര​നാ​യ പ​തി​നാ​റാം വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ ഇ.​വി.​തി​ല​ക​നാ​ണ് അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫീ​സി​നു മു​ന്നി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പ​തി​നാ​റാം വാ​ർ​ഡി​ലെ തെ​രു​വു​വി​ള​ക്കു​ക​ള്‍ തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ അ​മാ​ന്തം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധം. 16ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു മാ​സ​മാ​യി സ്ട്രീ​റ്റ് ലൈ​റ്റ് മെ​യി​ന്‍റ​ന​ൻ​സ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ക​രാ​റു​കാ​ര​നോ​ടും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടും പ​രാ​തി അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും നാ​ളി​തു​വ​രെ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് സ​മ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് തി​ല​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തി​രു​വോ​ണ​ദി​വ​സം ത​ന്നെ ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യി​ൽ പെ​ട്ട​യാ​ൾ സ​മ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​ത് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പി​ടി​പ്പു​കേ​ടാ​യി വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. സ​മ​യ​വും സ​ന്ദ​ർ​ഭ​വും നോ​ക്കി​യ​ല്ല പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും തി​ല​ക​ൻ മ​റു​പ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Protestspanchayath memberAroor panchayathThiruvonam day
