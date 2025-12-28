Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    28 Dec 2025 10:05 AM IST
    28 Dec 2025 10:05 AM IST

    ഉയരപ്പാത നിര്‍മാണത്തിന് എത്തിച്ച സാമഗ്രികൾ മോഷ്ടിച്ചയാളെ പിടികൂടി

    ഉയരപ്പാത നിര്‍മാണത്തിന് എത്തിച്ച സാമഗ്രികൾ മോഷ്ടിച്ചയാളെ പിടികൂടി
    ഇ​രു​മ്പ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ക​യ​റ്റി​യ വാ​ൻ

    Listen to this Article

    അ​രൂ​ർ: അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന്​ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ള്‍ പി​ക്ക്അ​പ് വാ​നി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​വ​രി​ല്‍ ഒ​രാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. പി​ക്അ​പ് വാ​ന്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ ക​ര്‍ണാ​ട​ക ബ​ല്‍ഗാം സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​രി​ഖാ​ണ്​ (35) ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വാ​നി​ലെ സ​ഹാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മോ​ഷ​ണം.

    തി​രു​വ​ന്ത​പു​ര​ത്ത് വീ​ട്ടു​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​റ​ക്കി മ​ട​ങ്ങ​വെ അ​രൂ​ര്‍ റെ​സി​ഡ​ന്‍സി ഹോ​ട്ട​ലി​ന് എ​തി​ര്‍ഭാ​ഗ​ത്തെ മീ​ഡി​യ​ന്‍ ഗ്യാ​പ്പി​ല്‍ വ​ണ്ടി ക​യ​റ്റി ഇ​വ​ര്‍ ഇ​രു​മ്പ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ള്‍ ക​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​വ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ അ​പ്പു​വും വി​ഷ്ണു​വും ക​ണ്ടു. ഇ​വ​ര്‍ മു​ക​ള്‍നി​ല​യി​ല്‍ നി​ന്നി​റ​ങ്ങി എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ള്‍ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ക​ട​ന്നു.

    പി​ന്നാ​ലെ ബൈ​ക്കി​ല്‍ പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന ഇ​രു​വ​രും ചേ​ര്‍ന്ന് പ​ള്ളു​രു​ത്തി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം പി​ക്അ​പ് വാ​ന്‍ ത​ട​ഞ്ഞു. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സ​ഹാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി ഇ​വ​ര്‍ പ​ള്ളു​രു​ത്തി പൊ​ലീ​സ​ന് കൈ​മാ​റി വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. തു​ട​ര്‍ന്ന് അ​രൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി ഇ​യാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:Man ArrestedAlappuzha NewsStealing construction materialsElevated road construction
