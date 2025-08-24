Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Aug 2025 10:42 AM IST
    24 Aug 2025 10:42 AM IST

    കുമ്പളങ്ങി പഞ്ചായത്തിന്‍റെ അനാസ്ഥ; അരൂർ-കുമ്പളങ്ങി പാലംപണി വൈകുന്നു

    ച​ങ്ങാ​ട​ സ​ർ​വി​സ് മാ​റ്റാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല
    കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ജ​ന​താ ക​ട​ത്തി​ലെ ബോ​ട്ടു​ജെ​ട്ടി നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു 

    അ​രൂ​ർ: കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നാ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​രൂ​ർ-​കു​മ്പ​ള​ങ്ങി പാ​ലം​പ​ണി​ വൈ​കു​ന്നു. പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ത്താ​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കേ​ണ്ട അ​രൂ​ർ കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ-​കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ക​ട​ത്തു​ക​ട​വി​ൽ ച​ങ്ങാ​ട​സ​ർ​വി​സ് മാ​റ്റാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ച​ങ്ങാ​ട​സ​ർ​വി​സ് അ​മ്മ​നേ​ഴം-​കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ജ​ന​താ ക​ട​ത്തു​ക​ട​വി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യാ​ലേ ഇ​ത്​ സാ​ധ്യ​മാ​കൂ. ജ​ന​താ ക​ട​ത്തു​ക​ട​വി​ൽ ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പാ​ലം​പ​ണി തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച സ​മ​യം ഒ​രാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും എ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പോ​ലും പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. പാ​ലം പ​ണി​ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട ചു​മ​ത​ല കു​മ്പ​ള​ങ്ങി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നാ​ണ്. നേ​ര​ത്തേ, ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പാ​ലം പ​ണി ഇ​തി​ന​കം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ചി​ങ്ങം ഒ​ന്നാം​തീ​യ​തി നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ്​ ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ക്ര​മാ​തീ​ത​മാ​യ വേ​ലി​യേ​റ്റം പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. ത​ൽ​ക്കാ​ലം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ മാ​ത്രം അ​ക്ക​രെ​യി​ക്ക​രെ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള യ​ന്ത്ര സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള വ​ള്ളം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​വും അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് നീ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്. പു​തി​യ ജെ​ട്ടി പ​ണി​ത​ശേ​ഷം ച​ങ്ങാ​ട സ​ർ​വി​സ് അ​വി​ടേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി പാ​ലം പ​ണി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​രൂ​ർ കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ-​കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ബോ​ട്ട് ച​ങ്ങാ​ട സ​ർ​വി​സ്

    ച​ങ്ങാ​ട സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ത​ന്നെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്താ​മെ​ന്ന് ഏ​റ്റി​രു​ന്ന​താ​ണ്. അ​രൂ​ർ അ​മ്മ​നേ​ഴം ജെ​ട്ടി​യി​ലെ ആ​ഴം കൂ​ട്ട​ലും, ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ ഇ​ടി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള തെ​ങ്ങി​ൻ കു​റ്റി​ക​ൾ നാ​ട്ട​ലും മ​റ്റും അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കു​മ്പ​ള​ങ്ങി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്താ​ണെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​യ​വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​ൻ അ​രൂ​ർ -കു​മ്പ​ള​ങ്ങി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ മാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​കൂ​ട്ടു​ന്ന കാ​ര്യ​വും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​രൂ​ർ, കൊ​ച്ചി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ദ​ലീ​മ എം.​എ​ൽ.​എ​യും കെ.​ജെ. മാ​ക്സ‌ി എം.​എ​ൽ.​എ​യും പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദാ​സീ​ന​ത കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.



    News Summary - Kumbalangi Panchayat's negligence; Aroor-Kumbalangi bridge construction is delayed
