    Alappuzhachevron_rightAroor
    Aroor
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:04 PM IST

    കായൽ നിറയെ പായൽ; ഒറ്റപ്പെട്ട്​ കാക്കത്തുരുത്ത്​

    സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ സാ​ഹ​സി​ക വ​ഞ്ചി​യാ​ത്ര
    passangers to kakkathuruth
    കാക്കത്തുരുത്ത്​ ദ്വീപിലേക്കുള്ള വഞ്ചിയാത്ര

    അ​രൂ​ർ: എ​ഴു​പു​ന്ന ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ കാ​യ​ൽ​ദ്വീ​പാ​യ കാ​ക്ക​ത്തു​രു​ത്ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ൽ. കാ​യ​ലി​ൽ പോ​ള​പ്പാ​യ​ൽ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് കാ​ര​ണം. ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ വ​ഞ്ചി​ക​ളാ​ണ് ഏ​ക ആ​ശ്ര​യം. പോ​ള​പ്പാ​യ​ൽ തി​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ, ക​ട​ത്ത് വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ കാ​യ​ലി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങാ​താ​യി. യ​ന്ത്രം ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ക്ലേ​ശി​ച്ചാ​ണ് കാ​യ​ൽ ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് വ​ള്ള​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​യ​റാ​നും വ​ള്ള​ക്കാ​ർ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​വും ഇ​തു​മൂ​ലം യാ​ത്ര ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    തു​രു​ത്തി​ൽ 300ൽ ​അ​ധി​കം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. സ​ക​ല ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തു​രു​ത്തു നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പ ക​ര​യാ​യ എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ൽ എ​ത്ത​ണം. പൊ​തു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നു പ​റ​യാ​ൻ തു​രു​ത്തി​ലു​ള്ള​ത് അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​യും ആ​യു​ർ​വേ​ദ ആ​ശു​പ​ത്രി​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ്. 90ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​യ​ൽ തി​ങ്ങി​യ കാ​യ​ലി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള സാ​ഹ​സി​ക വ​ഞ്ചി​യാ​ത്ര ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രും കൂ​ലി​വേ​ല​ക്കാ​രു​മാ​ണ് തു​രു​ത്ത്​ നി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ അ​ധി​ക​വും. എ​ര​മ​ല്ലൂ​രി​ലെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ​ത്തി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് കൊ​ച്ചി​യി​ലും മ​റ്റു​മെ​ത്തി വേ​ണം അ​ന്ന​ന്ന​ത്തെ അ​ന്ന​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​തേ​ടാ​ൻ. എ​ര​മ​ല്ലൂ​ർ, ച​ന്തി​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ചെ​മ്മീ​ൻ സം​സ്ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സ്ത്രീ​ക​ളും തു​രു​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​യും ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യി.

    പാ​യ​ൽ പ​തി​വ്; പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ല

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ഈ ​മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​രി​ത​യാ​ത്ര​യാ​ണെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൊ​യ്ത്തു ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന പാ​യ​ൽ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കാ​യ​ൽ വ​ഴി ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​യ​ലു​ക​ളി​ലെ ദു​രി​ത​യാ​ത്ര​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും വ​ഞ്ചി​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും പാ​യ​ൽ ദു​രി​തം വി​ത​ക്കു​ന്നു. പാ​യ​ൽ നീ​ക്കാ​ൻ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പും വ​ർ​ഷം​തോ​റും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​റു​മു​ണ്ട്. ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​യും വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ലോ​ക പ്ര​സി​ദ്ധ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം

    ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ൽ ലോ​ക​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​ണ് കാ​ക്ക​ത്തു​രു​ത്ത്. പ​ക്ഷി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യം കാ​ണാ​നും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഇ​ട​മാ​ണി​ത്. കാ​ക്ക​ത്തു​രു​ത്തി​ലെ അ​സ്ത​മ​യ​സൂ​ര്യ​ന്റെ കാ​ഴ്ച​യെ ലോ​ക​ത്ത് ക​ണ്ടി​രി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ ജ്യോ​ഗ്ര​ഫി​ക് ചാ​ന​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​യ​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ രു​ചി​യ​റി​യാ​നും നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കാ​ഴ്ച കാ​ണി​ക്കാ​ൻ കാ​യ​ലി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ജ​ല​യാ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​യ​ലി​ൽ പാ​യ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ര​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:KakkathuruthuAlappuzhaalgal bloom
    News Summary - kakkathuruth natives distress because of Algal bloom
