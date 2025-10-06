Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 12:48 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 12:49 PM IST

    അരൂക്കുറ്റിയിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നശിക്കുന്നു

    അരൂക്കുറ്റിയിൽ ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ നശിക്കുന്നു
    അ​രു​ക്കു​റ്റി​യി​ലെ ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ

    അ​രൂ​ർ: കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം അ​രൂ​ക്കു​റ്റി​യി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യി ന​ശി​ക്കു​ന്നു. അ​രൂ​ക്കു​റ്റി ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​യി​ൽ, പെ​രി​യാ​ർ ഇ.​വി. രാ​മ​സ്വാ​മി​ക്ക്​ സ്മാ​ര​കം പ​ണി​യാ​ൻ സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ന്​ അ​രി​കി​ലാ​ണ്​ ര​ണ്ട​ര​​ക്കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം മു​ട​ക്കി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്​ നി​ർ​മി​ച്ച ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​രു ചെ​റു​വ​ള്ളം​പോ​ലും അ​ടു​പ്പി​ക്കാ​തെ അ​രൂ​ക്കു​റ്റി കൈ​ത​പ്പു​ഴ കാ​യ​ലോ​ര​ത്ത് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ താ​വ​ള​മാ​യ​തോ​ടെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ‘ഇ​വി​ടെ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​ട​ക്ക​രു​ത്’ എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ ബാ​ന​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.] ക​മ​നീ​യ​മാ​യി പ​ണി​ത ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​വ​രോ​ട് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് എ​ക്സൈ​സി​ന്റെ സ്ഥ​ലം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പി​ന് ന​ൽ​കാ​ത്ത​താ​ണ് ത​ട​സ്സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്.

    എ​ക്സൈ​സി​ന്റെ സ്ഥ​ലം ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്ത​രം ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തീ​ര​പ​രി​പാ​ല​ന നി​യ​മം കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​യെ​ങ്കി​ലോ എ​ന്ന് ക​രു​തി ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ​വേ​റെ സ്ഥ​ലം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​ര​യേ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ത​ട​സ്സം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ര​ണ്ട​ര​ക്കോ​ടി​യോ​ളം മു​ട​ക്കി പ​ണി​തു​യ​ർ​ത്തി​യ വ​ഞ്ചി​പ്പു​ര ടെ​ർ​മി​ന​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കാ​യ​ൽ സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ വാ​ച്ചി​ങ് ട​വ​ർ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ്ര​മി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം, ല​ഘു​ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല, വേ​ലി​യേ​റ്റ​ത്തി​ലും ഇ​റ​ക്ക​ത്തി​ലും ഹൗ​സ് ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ത തു​ട​ങ്ങി മി​ക​വു​റ്റ സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ് ഹൗ​സ് ബോ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ലു​ള്ള​ത്.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ളേ​റെ

    തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ രാ​ജ്യ​ത്തെ കൊ​ച്ചി രാ​ജ്യ​വു​മാ​യി അ​തി​രി​ടു​ന്ന അ​തി​രു​കു​റ്റി​യാ​യ അ​രൂ​ക്കു​റ്റി​ക്ക് കാ​യ​ൽ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്. പെ​രി​യാ​റി​ന്റെ സ്മാ​ര​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തും. അ​വ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​നും മ​റ്റു കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കാ​നും ന​മ്മു​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന്​ സ്ഥ​ല​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന അ​രൂ​ക്കു​റ്റി​യു​ടെ ച​രി​ത്രം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന വി​ധം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ, ചു​ങ്ക​പ്പ​ണം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഖ​ജ​നാ​വി​ന്‍റെ മാ​തൃ​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​ർ​മി​ച്ചാ​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. 2.65 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ബോ​ട്ടു​ജെ​ട്ടി​യും അ​നു​ബ​ന്ധ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും അ​നാ​ഥ​മാ​യി കി​ട​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യാ​യി. വ​ലി​യ നി​ല​യി​ൽ കൊ​ട്ടി​ഗ്​​ഘോ​ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​യും പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മു​യ​രു​ന്നു.

    TAGS:arukuttyboat terminalAlappuzha
    News Summary - Houseboat terminal in Arukutty is collapsing
