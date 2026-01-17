Begin typing your search above and press return to search.
    ഹരിത കർമസേനയുടെ ട്രോളികൾ പകുതിയും പണിമുടക്കി

    ഹരിത കർമസേനയുടെ ട്രോളികൾ പകുതിയും പണിമുടക്കി
    ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട് പ​രി​സ​ര​ത്ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ ട്രോ​ളി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​വു​മാ​യി

    അ​രൂ​ർ: ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​ന​ക്കു​​വേ​ണ്ടി അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ങ്ങി​യ ട്രോ​ളി​ക​ൾ പ​കു​തി​യും ത​ക​രാ​റി​ൽ. പു​തി​യ​ത് വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ കാ​ല​മാ​യി സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും വാ​ങ്ങാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഫെ​സി​ലി​റ്റി​യി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം എ​ത്തി​ച്ച് ശു​ചീ​ക​രി​ച്ച് പാ​ക്ക് ചെ​യ്തു ക​യ​റ്റി​അ​യ​ച്ചാ​ണ് അ​രൂ​രി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഹ​രി​ത​ക​ർ​മ​സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കും. ഇ​തി​നു​വേ​ണ്ടി 22 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ട്രോ​ളി​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ട്രോ​ളി​ക​ൾ പ​ല​തും കേ​ടാ​യി.

    സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ൽ ന​ന്നാ​ക്കി. ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​വ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ത​ല​യി​ൽ ചു​മ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്രോ​ളി​ക​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി വാ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    എം.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ത്രീ ​ഫേ​സ് വൈ​ദ്യു​തി ക​ണ​ക്ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്ക​ണം. നാ​ളി​തു​വ​രെ അ​ത് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്നു. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന യ​ന്ത്ര സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തു​മൂ​ലം തു​രു​മ്പെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:wasteDamageHaritha Karma SenaTrolley
    News Summary - Haritha Karma Sena's trolleys were damaged
