Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightതീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ...
    Aroor
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 1:05 PM IST

    തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദു​രി​തം

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ടി​വെ​ള്ള​മി​ല്ല, ന​ല്ല റോ​ഡി​ല്ല...
    തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദു​രി​തം
    cancel

    അ​രൂ​ർ: മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ക​ർ​ഷ​ക​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ 14ാം വാ​ർ​ഡി​ലെ തീ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത് ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ക​ൾ മാ​ത്രം.

    അ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലാ​കെ ജ​പ്പാ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ളം പ​ണം കൊ​ടു​ത്ത് വാ​ങ്ങേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ടി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ.

    വെ​ള്ളം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധം ന​ല്ല റോ​ഡും ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്ല. കു​ടി​വെ​ള്ള​മെ​ത്താ​ത്ത​ത് പൈ​പ്പ് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ഴ​പെ​യ്താ​ൽ ച​ളി​യാ​യി മാ​റു​ന്ന റോ​ഡു​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ശാ​പ​മാ​ണ്. അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തി​യ വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര പോ​ലും പ​റ്റാ​ത്ത വി​ധം പൊ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ഞ്ഞു. ഒ​രു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം ദൂ​ര​മു​ള്ള റോ​ഡി​ന്റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​വി​​ടെ ന​ട​പ്പാ​ത​യു​മി​ല്ല. നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ട്രോ​ളി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​പോ​ലും വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. 1988ൽ ​കെ​ട്ടി​യ കാ​യ​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തെ കാ​യ​ൽ​ഭി​ത്തി ത​ക​ർ​ന്നു തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് നാ​ളേ​റെ​യാ​യി. 300ഓ​ളം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തി​ങ്ങി​പ്പാ​ർ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ ക​ൽ​ക്കെ​ട്ട് ത​ക​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​സാ​ധാ​ര​ണ വേ​ലി​യേ​റ്റം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴെ​ല്ലാം വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കാ​യ​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റു​ന്ന സ്ഥി​തി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു മു​ൻ​പ് കാ​ർ​ഷി​കാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​ത്തി​യ ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട് തോ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി കൈ​യേ​റി​യ​തു​മൂ​ലം ഒ​ഴു​ക്കു നി​ല​ച്ച് മാ​ലി​ന്യം നി​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​യ​ൽ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം​മൂ​ലം ഊ​ന്നി​വ​ല​ക​ളും ചീ​ന​വ​ല​ക​ളും നോ​ക്കു​കു​ത്തി​യാ​യി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ക്ക​ലും, മാ​ലി​ന്യ​വും അ​ടി​ഞ്ഞ്​ കാ​യ​ലി​ന് ആ​ഴം ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ക​ക്ക കൃ​ഷി​യും അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​യി. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്​ ക​ക്കാ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AroorFisheryalapuzha newsdrinkimg water
    News Summary - Hardship in the coastal region.
    Similar News
    Next Story
    X