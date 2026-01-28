Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    28 Jan 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    28 Jan 2026 11:46 AM IST

    രാ​ത്രി​യി​ല്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ അ​ക്ര​മം; അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പി​ടി​കൂ​ടി

    രാ​ത്രി​യി​ല്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ അ​ക്ര​മം; അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പി​ടി​കൂ​ടി
    വീ​ടി​ന്റെ ജ​ന​ല്‍പാ​ളി പൊ​ളി​ച്ച് താ​ഴേ​ക്ക് വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​രൂ​ര്‍: എ​ഴു​പു​ന്ന​യി​ല്‍ രാ​ത്രി​യി​ല്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍ അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ പി​ടി​കൂ​ടി അ​രൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ ഏ​ല്‍പ്പി​ച്ചു. മാ​ന​സി​ക വി​ഭ്രാ​ന്തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ ജാ​മ്യ​ത്തി​ല്‍ വി​ട്ടു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11.30ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. എ​ഴു​പു​ന്ന മൂ​ന്നാം​വാ​ര്‍ഡ് രാ​ജ് ഭ​വ​നി​ല്‍ അ​നി​ല്‍കു​മാ​റി​ന്റെ വീ​ടി​ന്റെ വാ​തി​ല്‍ പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി.

    അ​നി​ല്‍ സ്ഥ​ല​ത്തി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ അ​യ​ല്‍ക്കാ​രെ ഫോ​ണി​ല്‍ വി​വ​രം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​ച്ച് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി പൊ​ലീ​സി​ന് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. മു​മ്പ് തൊ​ട്ടു​ത്ത 13-ാം വാ​ര്‍ഡ് ച​ക്കാ​ല നി​ക​ര്‍ത്ത് ബാ​ലാ​മ​ണി​യ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലും ഇ​യാ​ള്‍ അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി. ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ള്‍ മാ​ത്രം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ടി​ന്റെ ജ​ന​ല്‍പാ​ളി പൊ​ളി​ച്ച് അ​തേ​പ​ടി താ​ഴേ​ക്ക് വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നും ഒ​ന്നും ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

