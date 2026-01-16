Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightനായ്ക്കൂട്ടം ഇരുചക്ര...
    Aroor
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:40 AM IST

    നായ്ക്കൂട്ടം ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികർക്ക് ഭീഷണി

    text_fields
    bookmark_border
    നായ്ക്കൂട്ടം ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികർക്ക് ഭീഷണി
    cancel
    Listen to this Article

    അരൂര്‍: അരൂരിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ പെരുകുന്നു. അരൂര്‍ മുക്കം മുതല്‍ ബൈപാസ് ജങ്ഷന്‍വരെയുള്ള റോഡരികിലാണ് നായ്ക്കൂട്ടമുള്ളത്. സന്ധ്യ മയങ്ങുന്നതോടെ ഇവ പ്രധാന റോഡ് കൈയടക്കും.

    പകല്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റിലും മറ്റുമാണ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത്. റോഡരികിലെ മാലിന്യനിക്ഷേപമാണ് നായ്ക്കള്‍ എത്താനുള്ള കാരണം. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതാകുന്നതോടെയാണ് അക്രമാസക്തമാകുന്നത്. ഈ റോഡില്‍ നിത്യവും ഒരു ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികനെങ്കിലും അപകടത്തില്‍പെടുന്നുണ്ട്.

    ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് സ്‌കൂട്ടറില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നയാള്‍ നായ കുറുകെ ചാടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റു. ഭരണസമിതി മാലിന്യനീക്കം വേഗത്തിലാക്കി സുരക്ഷാ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dogsAlappuzhaAccidents
    News Summary - Group of dogs poses threat to two-wheeler riders
    Similar News
    Next Story
    X