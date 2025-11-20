Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightആളപായമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത്...
    Aroor
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:41 AM IST

    ആളപായമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചുതുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ആളപായമുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഗർഡറുകൾ സ്ഥാപിച്ചുതുടങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    1. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കുരു​ക്കിൽപെട്ട അ​രൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ ദ​ലീ​മ 2. ബ്ലോ​ക്കി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ

    ആം​ബു​ല​ൻ​സി​നെ മ​റു​വ​ശ​ത്തു​കൂ​ടി ക​ട​ത്തി വിടുന്നു

    Listen to this Article

    അരൂര്‍: കഴിഞ്ഞദിവസം ഗര്‍ഡര്‍ തെന്നി വീണ് ഹരിപ്പാട്, പള്ളിപ്പാട് സ്വദേശി രാജേഷിന്റെ ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയോടെ നിര്‍മാണ പ്രവൃത്തികള്‍ ആരംഭിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30-ഓടെ പൂര്‍ണമായും ഗതാഗതം തടഞ്ഞ് രണ്ട് ഗര്‍ഡറുകള്‍ ഒരുമണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് മുകളില്‍ കയറ്റി.

    പൊലീസ്, കരാര്‍ കമ്പനി മാര്‍ഷലുമാര്‍,കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരക്കേറിയ സമയമായതിനാല്‍ കനത്ത ഗതാഗത ക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. രോഗിയുമായി പോയ ആംബുലന്‍സ് അടക്കം ഇതില്‍പെട്ടു. പൊലീസ് ഇടപെട്ട് ആംബുലന്‍സ് മാത്രം എതിര്‍ദിശയില്‍ കടത്തിവിട്ടു. കുരുക്കില്‍ മറ്റ് വാഹനയാത്രികര്‍ക്കൊപ്പം ദലീമ ജോജോ എം.എല്‍.എയും പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:National Highway AuthorityNational Highway constructionAccident placesgirders installed
    News Summary - Girders have begun to be installed at the site of the accident
    Similar News
    Next Story
    X