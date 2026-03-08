Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 March 2026 10:36 AM IST
    8 March 2026 10:36 AM IST

    ഗരുഡവാഹന എഴുന്നുള്ളത്ത്

    ഗരുഡവാഹന എഴുന്നുള്ളത്ത്
    ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു​യ​രു​ന്ന ഗ​രു​ഡ​ന്മാ​രെ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​രി​ലെ ഘ​ണ്ടാ​ക​ർ​ണ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ദേ​ശ​ത്തി​െ​ന്റ നാ​നാ​ദി​ക്കി​ൽ നി​ന്നും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഗ​രു​ഡ​ന്മാ​ർ പ​റ​ന്നു​യ​രും.

    വൈ​കി​ട്ടോ​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് താ​ള വാ​ദ്യ​മേ​ള​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ഭ​ക്ത​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ഗ​രു​ഡ​ന്മാ​രെ എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ഉ​ത്സ​വാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പ​ന​മാ​കും.

    X