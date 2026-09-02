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Madhyamam
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    ഷോപ്പിങ്​ കോംപ്ലക്സിന്റെ മുന്നിലെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം നീക്കി

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    ആ​റ് ലോ​ഡ് മാ​ലി​ന്യം ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ൽ നീ​ക്കി​യ​താ​യി സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ
    ഷോപ്പിങ്​ കോംപ്ലക്സിന്റെ മുന്നിലെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം നീക്കി
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    അ​രൂ​ർ: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പൊ​തു​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ്​ കോം​പ്ല​ക്സി​നു​മു​ന്നി​ൽ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രുന്ന മാ​ലി​ന്യം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. മാ​ലി​ന്യം ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ​ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നെ​ന്ന് ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​രൂ​ർ-​തോ​പ്പും​പ​ടി സം​സ്ഥാ​ന​പാ​ത​ക്ക്​ സ​മീ​പം തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ് മാ​ലി​ന്യം കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത് പോ​ലും മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു​നി​ല​ക​ളി​ലു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ്​ കോം​പ്ല​ക്സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി​യാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ള​മാ​യി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ക്കൂ​സി​ലും കു​ളി​മു​റി​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സാ​നി​റ്റ​റി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി​യാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ദു​ർ​ഗ​ന്ധം വ​മി​ക്കു​ന്ന ക്ലോ​സ​റ്റും, പൈ​പ്പു​ക​ളും കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടി​രു​ന്നു. ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യി​ൽ ആ​റോ​ളം ലോ​ഡ് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കി​യ​താ​യി സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മാ​ലി​ന്യം നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത​ത്.

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    News Summary - Garbage in front of the shopping complex has been removed
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