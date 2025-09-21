Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 11:35 AM IST

    ഉയരപ്പാത നിര്‍മാണം; താൽക്കാലിക ടവര്‍ ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ തുടങ്ങി

    ഉയരപ്പാത നിര്‍മാണം; താൽക്കാലിക ടവര്‍ ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ തുടങ്ങി
    അ​രൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സ് ജ​ങ്ഷ​നി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക് കു​റു​കെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന ട​വ​ര്‍ ലൈ​ന്‍ മാ​റ്റു​ന്ന ജോ​ലി ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍

    അ​രൂ​ര്‍: ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് ത​ട​സ​മാ​കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് 110 കെ.​വി. പ്ര​സ​ര​ണ ലൈ​ന്‍ താ​ൽ​കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​രൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സ് ക​വ​ല​യി​ലെ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക്​ പ​ണി​ക​ൾ വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് ക​ള​മ​ശേ​രി യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശ​യ​പാ​ത​ക്കി​രു​വ​ശ​വും എ​മ​ര്‍ജ​ന്‍സി റീ​സ്‌​റ്റൊ​റേ​ഷ​ന്‍ സി​സ്റ്റം (ഇ.​ആ​ര്‍.​എ​സ്) എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ താ​ത്ക്കാ​ലി​ക ട​വ​റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച് നി​ല​വി​ലെ ലൈ​നു​ക​ള്‍ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ചെ​യ്തി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​രൂ​ര്‍, ചേ​ര്‍ത്ത​ല, പ​ശ്ചി​മ​കൊ​ച്ചി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ത​ര​ണം നി​ര്‍ത്തി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ഇ​ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ.​ആ​ര്‍.​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള സി​സ്റ്റം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    താ​ൽ​കാ​ലി​ക സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കും. കാ​ര​ണം ലൈ​നു​ക​ള്‍ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി വൈ​ദ്യു​തി ക​ട​ത്തി​വി​ട്ട് ത​ക​രാ​റു​ക​ള്‍ ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷ​മേ ഇ​വി​ടെ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ര്‍മാ​ണ ജോ​ലി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കൂ. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​രൂ​ര്‍ ബൈ​പാ​സ് ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​മാ​യി താ​ൽ​കാ​ലി​ക ട​വ​ര്‍ നി​ര്‍മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​രൂ​ര്‍ സ​ബ്‌​സ്റ്റേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് ലൈ​ന്‍ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​വി​ടു​ത്തെ ജോ​ലി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ശേ​ഷ​മേ അ​രൂ​ര്‍ റെ​സി​ഡ​ന്‍സി ഹോ​ട്ട​ലി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ട​വ​ര്‍ ലൈ​ന്‍ മാ​റ്റു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കൂ.

