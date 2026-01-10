Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:39 AM IST

    വേ​ലി​യേ​റ്റം: തീരഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ

    പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൃ​ഷി​യും ന​ശി​ച്ചു
    വേ​ലി​യേ​റ്റം: തീരഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ
    തു​റ​വൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​യ​ലോ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​പ്പോ​ൾ

    അ​രൂ​ർ: അ​സാ​ധാ​ര​ണ വേ​ലി​യേ​റ്റം തീ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. അ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ 10 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ തീ​ര​മേ​ഖ​ല​ക​ളും വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി. വേ​ലി​യേ​റ്റം കാ​ര​ണം അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​യ​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ജീ​വി​തം ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​ണ്. വേ​മ്പ​നാ​ട്ടു​കാ​യ​ലി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന വേ​ലി​യേ​റ്റ​മാ​ണ് കാ​ര​ണം. അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ലെ വേ​ലി​യേ​റ്റം ശ​ക്ത​മാ​യ​താ​ണ് കാ​യ​ലി​ലും വേ​ലി​യേ​റ്റ​ത്തി​നു കാ​ര​ണം. പ​ച്ച​ക്ക​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൃ​ഷി​യും ന​ശി​ച്ചു. വെ​ള്ള​ത്തോ​ടൊ​പ്പം തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വീ​ടു​ക​ളു​ടെ മു​റ്റ​ത്ത് വെ​ള്ള​വും എ​ക്ക​ലും അ​ടി​ഞ്ഞു കൂ​ടു​ന്ന​തും പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​വും രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    രാ​വി​ലെ ജോ​ലി​ക്കു പോ​കേ​ണ്ട​വ​ർ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നാ​ണു പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​രൂ​ർ, എ​ഴു​പു​ന്ന, കോ​ടം​തു​രു​ത്ത്, കു​ത്തി​യ​തോ​ട്, തു​റ​വൂ​ർ, തൈ​ക്കാ​ട്ടു​ശ്ശേ​രി, പ​ള്ളി​പ്പു​റം, പാ​ണാ​വ​ള്ളി, പെ​രു​മ്പ​ളം, അ​രൂ​ക്കു​റ്റി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ കാ​യ​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വീ​ടു​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​ണ്. കു​ടി​വെ​ള്ള സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളും ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ളം ക​യ​റി​യ​തു മൂ​ലം ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി. വേ​മ്പ​നാ​ട്ടു​കാ​യ​ലി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ കാ​യ​ലു​ക​ളി​ലും തോ​ടു​ക​ളി​ലും മ​ത്സ്യ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വേ​ലി​യേ​റ്റം ശ​ക്ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​താ​ണ് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​നു കാ​ര​ണം. തീ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ​ച്ച​ക്ക​റി കൃ​ഷി പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം ഉ​പ്പു​വെ​ള്ളം ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​പ്പു​വെ​ള്ളം ക​യ​റ്റി ഇ​ടു​ന്ന​തു കൊ​ണ്ട് പൊ​ക്കാ​ളി പാ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. ഉ​പ്പു​കൊ​ണ്ട് വീ​ടു​ക​ൾ ദ്ര​വി​ക്കു​ന്ന​തും ദു​രി​ത​മാ​കു​ന്നു.

    ഓ​രു മു​ട്ടു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ മു​ട്ടു സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പാ​ണ് ഓ​രു മു​ട്ട്​ സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. നാ​ളു​ക​ളാ​യി ഇ​ത് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് തീ​ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കാ​യ​ലോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭി​ത്തി കെ​ട്ടി കാ​യ​ൽ വെ​ള്ളം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. കാ​യ​ലു​ക​ളു​ടെ ആ​ഴം കൂ​ട്ടാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തോ​ടു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്ല. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി രൂ​ക്ഷ​മാ​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​ണ് തീ​ര​മേ​ഖ​ല.

    കാ​യ​ലി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞ എ​ക്ക​ലും മ​ണ്ണും നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം ശ​ക്​​തം

    അ​രൂ​ർ: കാ​യ​ലി​ൽ അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ എ​ക്ക​ലും മ​ണ്ണും നീ​ക്കം ചെ​യ്താ​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം വേ​മ്പ​നാ​ട്ടു​കാ​യ​ലി​ൽ നി​ര​വ​ധി പാ​ല​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ണി​യു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ലു​ക​ൾ കാ​യ​ലി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ത്തു​മ്പോ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്ന മ​ണ്ണും ചെ​ളി​യും കാ​യ​ലി​ൽ ത​ന്നെ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തു​മൂ​ലം നി​ക​രു​ന്ന കാ​യ​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രാ​റു​കാ​രെ കൊ​ണ്ട് കാ​യ​ലി​ന്റെ ആ​ഴം കൂ​ട്ടാ​ൻ ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​യ​ൽ ഭി​ത്തി ദൃ​ഢ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വെ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വ് ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യും. കാ​യ​ലി​ലെ ത​ന്നെ മ​ണ്ണ് കോ​രി​യി​ട്ട് തീ​ര​ങ്ങ​ൾ ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു. തോ​ടു​ക​ളു​ടെ ആ​ഴം കൂ​ട്ടി ക​ല്ലു​കെ​ട്ടി​യാ​ൽ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വേ​ലി​യേ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു മു​മ്പ് അ​സാ​ധാ​ര​ണ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ മ​ന്ത്രി തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക് അ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 100 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ല്ലാ​തെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം ത​ട​യാ​ൻ കാ​ര്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് തീ​ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

