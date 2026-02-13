Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Aroor
    Posted On
    13 Feb 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    13 Feb 2026 10:45 AM IST

    അരൂരിലെ ബാർ വളപ്പില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം

    അരൂരിലെ ബാർ വളപ്പില്‍ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം
    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​കെ. പു​ഷ്പ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​രൂ​ര്‍: അ​രൂ​ർ റെ​സി​ഡ​ന്‍സി ബാ​ര്‍ വ​ള​പ്പി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ എ​രൂ​ര്‍ വെ​സ്റ്റ് പെ​രീ​ക്കാ​ട് കൃ​ഷ്ണ​കൃ​പ​യി​ല്‍ വേ​ല​പ്പ​ന്‍(51) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30-ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം മു​ന്‍പ് ബ​ന്ധു​വി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി കു​ണ്ട​ന്നൂ​രി​ന് വ​ന്ന വേ​ല​പ്പ​ൻ അ​രൂ​രി​ലു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ബാ​റി​ല്‍ എ​ത്തി മ​ദ്യ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വീ​ണ്ടും എ​ത്തി തി​രി​കെ പോ​ക​വേ​യാ​ണ് പു​ല്‍ത്ത​കി​ടി​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന​ത്. അ​വ​ശ​നാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബാ​റി​ന്റെ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ ബോ​ധ​ര​ഹി​ത​നാ​യി ഒ​രാ​ൾ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത​റി​ഞ്ഞ് പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ട​യാ​ളെ യ​ഥാ​സ​മ​യം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ന്‍ ത​യ്യാ​റാ​കാ​ത്ത​താ​ണ് മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത് ബാ​റു​കാ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്രാ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ലാ ക​മ്മി​റ്റി അ​രൂ​ർ റ​സി​ഡ​ൻ​സി ബാ​റി​ലേ​ക്ക് മാ​ർ​ച്ച് ന​ട​ത്തി. പൊ​ലീ​സും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ത​മ്മി​ൽ ചെ​റി​യ തോ​തി​ൽ ത​ർ​ക്കം ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തെ വി​ന്യ​സി​ച്ചു. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പി.​കെ. സൂ​ര​ജ്, ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എം.​എ​സ് .സു​ധീ​ഷ്, ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ജി​ബി ഗോ​പി, മേ​ഖ​ലാ ക​മ്മ​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ഹു​ൽ ബാ​ബു , മി​ഥു​ൻ മോ​ഹ​ൻ , ശ​ര​ത് രാ​ഹു​ൽ, രാ​ജീ​വ്, ടി.​കെ. ജ​യ്സ​ൺ, ജി​ത്തു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് യു​വ​ജ​ന സം​ഘം എ​ത്തി​യ​ത്. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും ന​ട​ന്നു. വേ​ല​പ്പ​നെ ബാ​റി​ന്റെ പു​റ​ത്തു കി​ട​ത്തി​യ​ത​ല്ലാ​തെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ടു​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ബാ​റി​ന്റെ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​നു​ള്ളി​ൽ മ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​യ​തെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ബാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​യ മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ബാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി​ക്കും ജി​ല്ലാ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കും മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മ്മീ​ഷ​നും എ​ക്സൈ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും പ​രാ​തി​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ബി ത​ത്തം​കേ​രി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡി.​സി.​സി മെ​മ്പ​ർ വി.​കെ. മ​ജീ​ദ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ. പു​ഷ്പ​ൻ, ബ്ലോ​ക്ക് മെ​മ്പ​റാ​യ എം.​എ​ൻ. സി​മി​ൽ, സോ​ജ​ൻ ആ​ന്റ​ണി, നീ​ൻ​സി ജോ​ബി, ബ​നാം, സൗ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​സാ​ർ, നോ​ർ​ത്ത് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ഹ​ന​ൻ, പി.​സി. സ​ജീ​വ​ൻ, അ​നീ​ഷ ബി​നീ​ഷ്, ഷ​മീ​ർ, സി​ബീ​ഷ്, സി​ജു, വി​നോ​ദ്, വി​നോ​ദ്, ജോ​സ​ഫ് ഇ​ള​വ​ന്ത​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബാ​റി​ൽ അ​വ​ശ നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ട​യാ​ളെ ത​ക്ക സ​മ​യ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​ത് മൂ​ലം മ​ര​ണ​പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ.​ആ​ർ. ബാ​റു​ക​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ ചൂ​ണ്ടി കാ​ട്ടി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ. വി.​കെ. ഗൗ​രീ​ശ​ൻ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ബാ​റി​ന്റെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ര​ണ​പെ​ട്ട​യാ​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ബാ​റു​ട​മ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ജെ.​എ​സ്.​എ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​രൂ​രി​ലെ ബാ​ർ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ൽ പു​ൽ​ത്ത​ടി​യി​ൽ

    മ​രി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വേ​ല​പ്പ​നെ പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി നീ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    മരണം വീഴ്ചയിലുണ്ടായ ആന്തരിക രക്തസ്രാവം മൂലം

    അ​രൂ​ര്‍: അ​രൂ​ർ റെ​സി​ഡ​ന്‍സി ബാ​ര്‍ വ​ള​പ്പി​ലെ പു​ല്‍ത്ത​കി​ടി​യി​ല്‍ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ മ​രി​ച്ച​നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​ലെ ദു​രൂ​ഹ​ത നീ​ങ്ങു​ന്നു.

    വീ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ത​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ലേ​റ്റ മു​റി​വും ആ​ന്ത​രി​ക ര​ക്ത​സ്രാ​വ​വു​മാ​ണ് മ​ര​ണ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ല​പ്പു​ഴ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് സ​ര്‍ജ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യ പോ​സ്റ്റു​മാ​ര്‍ട്ട​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ എ​രൂ​ര്‍ വെ​സ്റ്റ് പെ​രീ​ക്കാ​ട് കൃ​ഷ്ണ​കൃ​പ​യി​ല്‍ വേ​ല​പ്പ​ന്റെ(61) മൃ​ത​ദേ​ഹ​മാ​ണ് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച 11.30-ഓ​ടെ ക​ണ്ട​ത്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഹോ​ട്ടി​ലി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ സി.​സി.​ടി.​വി കാ​മ​റ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ എ​ത്തി​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം രാ​ത്രി​വ​രെ മ​ദ്യ​പി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വീ​ണ​ത്. പി​ന്നീ​ട് ബാ​ര്‍ പൂ​ട്ടു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​യ​പ്പോ​ള്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ഇ​യാ​ളെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് കി​ട​ത്തി. ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നു പ​റ​യു​ന്നു. ബാ​റി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ആ​യ​തി​നാ​ല്‍ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ വേ​ല​പ്പ​ന്റെ ത​ല​ക്ക് പി​ന്നി​ലേ​റ്റ പ​രി​ക്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ല്ല. പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി. മൃ​ത​ദേ​ഹം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ദ​യം​പേ​രൂ​ര്‍ പൊ​തു​ശ്മ​ശാ​ന​ത്തി​ല്‍ സം​സ്‌​ക്ക​രി​ച്ചു. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​കും ഹോ​ട്ട​ലി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

