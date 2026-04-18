    Posted On
    date_range 18 April 2026 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 2:02 PM IST

    അരൂരിൽ വ്യാപകമായി കൃഷിയിടങ്ങൾ നികത്തുന്നു; റ​വ​ന്യൂ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​കി​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് നീക്കം

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ട​ങ്ങ​ളും നി​ല​ങ്ങ​ളും നി​ക​ത്തി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്നു. റ​വ​ന്യൂ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​കി​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് നി​ലം നി​ക​ത്ത​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​കു​ന്ന​ത്. അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡ്, പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​ലം നി​ക​ത്ത​ലി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​സ്ഥി​തി​യു​ടെ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ത​ന്നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ന​ട​പ​ടി അ​ടി​യ​ന്തി​ര​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ക​ത്തി​യ​ത് പു​ന​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കി​സാ​ൻ സ​ഭ അ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​വി. അ​ജ​യ​കു​മാ​ർ അ​രൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫീ​സ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    TAGS:AroorAlappuzhafarmlandagriculture
    News Summary - Farmland is being filled up extensively in Aroor. The move comes as revenue employees are busy with election work.
    Similar News
    Next Story
