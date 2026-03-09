Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 March 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 9:12 AM IST

    പാലംവന്നാലും പെരുമ്പളം നിവാസികൾക്ക് ബോട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാകില്ല

    പെ​രു​മ്പ​ളം ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് പാ​ണാ​വ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ്

    അ​രൂ​ർ: അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ബോ​ട്ട് യാ​ത്ര​ക​ളെ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. പെ​രു​മ്പ​ളം ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ൾ അ​ഞ്ചു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സു​ക​ളെ​യാ​ണ്. വേ​മ്പ​നാ​ട്​ കാ​യ​ലി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള ജ​ല​യാ​ത്ര​ക്ക്​ ദ്വീ​പി​ലെ ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. പാ​ലം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ന​ലെ​വ​രെ തു​ണ​യാ​യി​നി​ന്ന ബോ​ട്ടു​ക​ളെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ല. പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​കാ​ൻ കു​റ​ച്ചു​സ​മ​യം കൂ​ടി വേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​തു​വ​രെ ബോ​ട്ടു​ക​ളെ​ത​ന്നെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം.

    ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ പ​ല​രും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ത്ത​ത് ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​നു ള്ള ​മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ലം വ​ന്ന​തോ​ടെ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു വി​ഭാ​ഗം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കും. ഇ​ട റോ​ഡു​ക​ൾ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​താ​ഗ​തം ന​ട​ത്താ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള​ത​ല്ല.

    റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് വീ​തി കൂ​ട്ടു​ന്ന​താ​ക​ണം ഇ​നി​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​നം. ബ​സ് സ​ർ​വി​സ് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ ദ്വീ​പി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലം പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കു​ക​യു​ള്ളൂ. ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര.

    പി​ന്നീ​ട് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​നി​ന്നും ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ബോ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ അ​ധി​ക​വും പെ​രു​മ്പ​ളം, പാ​ണാ​വ​ള്ളി നി​വാ​സി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും സ്ഥ​ലം മാ​റി വ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ചെ​റി​യ അ​ലോ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ല​പൊ​ക്കി. പി​ന്നീ​ട് സം​ഘ​ർ​ഷം മൂ​ർ​ച്ഛി​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ വ​രെ​യെ​ത്തി. ഇ​പ്പോ​ൾ കു​റെ നാ​ളു​ക​ളാ​യി സ​മാ​ധാ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ്. ദ്വീ​പി​ന് ചു​റ്റും 13 ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ട്. 20 മി​നി​റ്റ് ഇ​ട​വി​ട്ട് തു​രു​ത്തി​ലേ​ക്ക് ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ദി​നേ​ന ആ​റു ബോ​ട്ടു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പു​തി​യ​പാ​ലം​തു​റ​ന്ന​തോ​ടെ ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ജ​ല​യാ​ത്ര​ക്ക്​ വി​രാ​മം ആ​കു​മെ​ന്നു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്നാ​ണ് ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളും, ബോ​ട്ട് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ സ​മ​യം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളെ കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ വാ​ട്ട​ർ ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബോ​ട്ടു​ക​ളെ ദ്വീ​പി​ന്റെ ക​ട​വു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. 150 ഓ​ളം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ബോ​ട്ടു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് പാ​ണാ​വ​ള്ളി ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത ഓ​ഫി​സി​ലു​ണ്ട്.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളാ​യി ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ഇ​ഴു​കി ചേ​ർ​ന്ന ഇ​വ​രെ അ​നാ​ഥ​മാ​ക്കാ​തെ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ക്ര​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും കു​ടും​ബ​ശ്രീ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യും കാ​യ​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​ക്കും യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നും ഒ​പ്പം​ത​ന്നെ വാ​ണി​ജ്യ പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പെ​രു​മ്പ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ദ്വീ​പ് നി​വാ​സി​ക​ളും.

    TAGS:bridgeBoatsPerumbalamResidents
    News Summary - Even if the bridge comes, Perumbalam residents will not be able to abandon their boats.
