Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightആഞ്ഞിലിക്കാട്...
    Aroor
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 2:03 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 2:03 PM IST

    ആഞ്ഞിലിക്കാട് കുടിവെള്ളക്ഷാമം

    text_fields
    bookmark_border
    പരിഹാരം തേടി നാട്ടുകാർ ജല അതോറിറ്റി ഓഫിസിൽ
    ആഞ്ഞിലിക്കാട് കുടിവെള്ളക്ഷാമം
    cancel
    camera_alt

    കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടി ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട് തീ​ര​വാ​സി​ക​ൾ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ

    Listen to this Article

    അ​രൂ​ർ: പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് ഭാ​ഗ​ത്ത് കു​ടി​വെ​ള്ളം മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​കു​ന്നു. 16ാംവാ​ർ​ഡ് ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം കു​ടി​വെ​ള്ളം മു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ർ​ത്ത​ല വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​വേ​ദ​ന​വു​മാ​യെ​ത്തി.

    250 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​പ്പു​ക​ൾ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പൈ​പ്പി​ടു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ 70,000 രൂ​പ അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. അ​ക്കാ​ര്യം കാ​ണി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ്​ അ​ഭി​ലാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി കു​ടി​വെ​ള്ളം മു​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൈ​പ്പ് ത​ക​രാ​റ് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്താ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഴ​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന പൈ​പ്പു​ക​ളി​ൽ മാ​ലി​ന്യ​വും ഉ​പ്പും ക​ല​ർ​ന്ന ജ​ലം കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ക​ല​രു​ന്ന സ്ഥി​തി​യും ഉ​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ല​ത​വ​ണ പ​രാ​തി പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടും പ​രി​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. മി​നി​ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 1200 മു​ത​ൽ 1500 വ​രെ രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം വാ​ങ്ങേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    വെ​ള്ളം അ​ടി​പ്പി​ച്ചു​മു​ട​ങ്ങു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​ന്ധു​വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് താ​മ​സം മാ​റ്റു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. 45 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പൈ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​വ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം..

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:railwaydrinking waterwater authorityaroor news
    News Summary - Drinking water shortage in Aanjilikad.
    Similar News
    Next Story
    X