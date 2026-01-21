Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightകുടിവെള്ളം വഴിനീളെ...
    Aroor
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 1:41 PM IST

    കുടിവെള്ളം വഴിനീളെ ചോരുന്നു; തീരപ്രദേശങ്ങൾ ശുദ്ധജലം കിട്ടാതെ പൊരിയുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കുടിവെള്ളം വഴിനീളെ ചോരുന്നു; തീരപ്രദേശങ്ങൾ ശുദ്ധജലം കിട്ടാതെ പൊരിയുന്നു
    cancel
    camera_alt

    1. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ അ​രൂ​രി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ളം പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി പാ​ഴാ​കു​ന്നു 2. തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു 3. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം തേ​ടി പോ​കു​ന്ന​വ​ർ

    അ​രൂ​ർ: ജ​പ്പാ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ളം പൈ​പ്പ് ത​ക​രാ​റു മൂ​ലം നാ​ടു​നീ​ളെ ചോ​രു​ന്നു. ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം കു​ടി​വെ​ള്ളം നി​ല​ക്കു​ന്ന​ത് അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​തി​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് പേ​രു​കേ​ട്ട അ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ക​ട​ലോ​ര - കാ​യ​ലോ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും കു​ടി​നീ​ർ​ക്ഷ​മ​ത്തി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​ണ്.

    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം നി​ര​വ​ധി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പൈ​പ്പു​ക​ൾ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​പ്പാ​ൻ വെ​ള്ളം പ​മ്പ് ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലി​റ്റ​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് വെ​ള്ള​മാ​ണ് പൈ​പ്പ് ചോ​ർ​ച്ച​യി​ലൂ​ടെ പാ​ഴാ​കു​ന്ന​ത്. മെ​യി​ൻ പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​ത്. ചെ​റി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള ചോ​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​രും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​തെ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    അ​രൂ​രി​ലെ റ​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ പൈ​പ്പു​പൊ​ട്ടി​യി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞു. പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​കു​ന്ന വി​വ​രം അ​തോ​റി​റ്റി​യെ അ​റി​യി​ച്ചാ​ൽ വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​മി​ല്ലെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ​ത്രെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​കു​മ്പോ​ൾ കു​ടി​വെ​ള്ള​മി​ല്ലാ​തെ പൊ​രി​യു​ന്ന തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ പ​ണം മു​ട​ക്കി​യാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ളം വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ‘ജ​പ്പാ​ൻ കുടി വെ​ള്ള​’ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​വ​ർ വെ​ട്ടി​ലാ​യി

    ജ​പ്പാ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി എ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മ​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ് ജ​ല​സ്രോ​ത​സു​ക​ൾ എ​ല്ലാം ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ജ​പ്പാ​ൻ കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തെ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ർ വെ​ട്ടി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    തു​ട​രെ​യു​ള്ള പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ട​ലും ത​ക​രാ​റു മാ​റ്റാ​നു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഓ​രോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ടീം ​ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ ആ​ദ്യം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ളം എ​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. തു​റ​വൂ​ർ പോ​ലു​ള്ള തീ​ര ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക് പോ​ലും പ​ണി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. അ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വീ​ടു​ക​ളി​ലും വാ​ട്ട​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ല​സം​ഭ​ര​ണി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ളം ചോ​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ല.

    തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കി​ട്ടാ​ക്ക​നി

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട് പ​രി​സ​ര​ത്തെ കു​ടി​വെ​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട്. തീ​ര​ദേ​ശ റെ​യി​ൽ​വെ​യു​ടെ അ​ടി​യി​ൽ കൂ​ടെ​യാ​ണ് ജ​പ്പാ​ൻ പൈ​പ്പ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. പ​ഴ​യ പൈ​പ്പ് മാ​റ്റി​യി​ടാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വെ​യു​ടെ സ​മ്മ​തം വേ​ണം.

    70,000 രൂ​പ​യോ​ളം ഇ​തി​ന് ചെ​ല​വ് വ​രു​മെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. തു​ക പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പൈ​പ്പ് ഇ​ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പ​ണം അ​ട​യ്ക്കാ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ത​യ്യാ​റാ​കാ​ത്ത കാ​ര്യം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​റി​യി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭീ​ഷ​ണി എ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ കു​ടി​വെ​ള്ളം കി​ട്ടാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ട് പ​ണം​കൊ​ടു​ത്ത് ടാ​ങ്ക​ർ ലോ​റി​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ളം വാ​ങ്ങി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ദൂ​ര​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഉ​ണ്ട്. പു​തി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ​ങ്കി​ലും ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ള ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Alappuzha Newsdrinking water issueCoastal Areas
    News Summary - Drinking water leaks along the way; coastal areas are suffering from a lack of clean water
    Similar News
    Next Story
    X