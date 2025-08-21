Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightഅരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത...
    Aroor
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 1:51 PM IST

    അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണം; തീരാക്കുരുക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    കു​മ്പ​ളം പ്ലാ​സ​യി​ലെ ടോ​ൾ പി​രി​വ്​ നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണം; തീരാക്കുരുക്ക്
    cancel
    camera_alt

    അ​രൂ​ർ തു​റ​വൂ​ർ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ലെ യാ​ത്ര​യെ ദു​രി​ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കി. സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ യാ​ത്ര ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ടോ​ളും വാ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​രൂ​ർ-​കു​മ്പ​ളം ടോ​ൾ പി​രി​വ് നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച നാ​ൾ മു​ത​ൽ അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ മൂ​ലം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​മ്പ​ളം ടോ​ൾ പ്ലാ​സ​യി​ൽ ടോ​ൾ ന​ൽ​ക​ണം. തു​റ​വൂ​ർ മു​ത​ൽ അ​രൂ​ർ​വ​രെ​യു​ള്ള ദു​രി​ത യാ​ത്ര​ക്കാ​ണ് ടോ​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ട ദു​ര​ന്ത പാ​ത​യി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കു​മ്പ​ള​ത്ത് ടോ​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. ഇ​ത് ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. സ​മാ​ന​മാ​യ ദു​രി​ത​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​പോ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച നീ​തി മ​ണ്ണു​ത്തി-​ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് അ​രൂ​രി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഇ​ത്ത​രം ആ​വ​ശ്യം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    2011 ജൂ​ണ്‍ 11നാ​ണ് കു​മ്പ​ള​ത്ത് ടോ​ള്‍ പി​രി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം പ്ര​തി​ദി​നം പ​ത്തേ​മു​ക്കാ​ല്‍ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ക​ല​ക്‌​ഷ​ന്‍. ഇ​ട​പ്പ​ള്ളി മു​ത​ല്‍ അ​രൂ​ര്‍വ​രെ പ​തി​നാ​റേ​മു​ക്കാ​ല്‍ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ നാ​ലു​വ​രി​പ്പാ​ത​ക്കും അ​രൂ​രി​ലെ പു​തി​യ പാ​ല​ത്തി​നു​മാ​യി ആ​കെ ചെ​ല​വാ​യ​ത് 184 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്.

    ടോ​ള്‍ പി​രി​വ് എ​ത്ര​നാ​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ടോ​ൾ പി​രി​വ് ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​സാ​നി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ മ​റു​പ​ടി. നി​ര്‍മാ​ണ​ച്ചെ​ല​വാ​യ 184 കോ​ടി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ടോ​ള്‍ നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ​ഴ​യ ഗ​സ​റ്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം. അ​തേ​സ​മ​യം, 10 വ​ര്‍ഷം പി​രി​ച്ചി​ട്ടും 70 മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്നും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:constructionsAlappuzha NewsKumbalam toll plazaAroor-Thuravoor flyover
    News Summary - Construction of Aroor-Thuravoor elevated road
    Similar News
    Next Story
    X