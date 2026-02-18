Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 11:06 AM IST

    സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പാറിപ്പറന്ന് കാണാതായ കോനോർ തത്ത

    സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പാറിപ്പറന്ന് കാണാതായ കോനോർ തത്ത
    കാ​ണാ​താ​യ കോ​നോ​ർ

    ത​ത്ത

    അ​രൂ​ർ: കോ​നോ​ർ ഇ​ന​ത്തി​ൽ പെ​ട്ട വ​ള​ർ​ത്ത്​ ത​ത്ത​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​രൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് കാ​ണാ​താ​യി. അ​രൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ വേ​ലി​ക്ക​ക​ത്ത് ബൈ​ജു​വി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ​ക്ഷി പ​റ​ന്നു​പോ​യ​ത്.

    ര​ണ്ടു​മാ​സം പ്രാ​യം ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​ട​മ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തി​നു മു​മ്പും പ​റ​ന്നു പോ​യെ​ങ്കി​ലും തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷി പ​റ​ന്നു പോ​യ​തോ​ടൊ​പ്പം വാ​ട്സ്ആ​പ്പ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​ക്ഷി​യെ തേ​ടി​യു​ള്ള സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി. ത​ത്ത​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ 9037625969 എ​ന്ന ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റി​ൽ അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന.

