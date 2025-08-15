Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Aroor
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 12:45 PM IST

    കൈതപ്പുഴ കായൽ നിറംമാറുന്നു; രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ​മെ​ന്ന്​ സൂ​ച​ന

    കാ​യ​ലി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​കം
    കൈതപ്പുഴ കായൽ നിറംമാറുന്നു; രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ​മെ​ന്ന്​ സൂ​ച​ന
    അ​രൂ​രി​ൽ നി​റം​മാ​റു​ന്ന കൈ​ത​പ്പു​ഴ​കാ​യ​ൽ

    അ​രൂ​ർ: കൈ​ത​പ്പു​ഴ കാ​യ​ലി​ന്റെ നി​റം മാ​റു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ക്കി​ട​യാ​ക്കു​ന്നു. അ​രൂ​ർ, കു​മ്പ​ളം, കു​മ്പ​ള​ങ്ങി, പ​ന​ങ്ങാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ മ​ത്സ്യം തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്ന കാ​യ​ലാ​ണി​ത്. അ​രൂ​ർ-​ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി പാ​ല​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് കാ​യ​ലി​ന്റെ നി​റം മാ​റ്റം ശ്ര​ദ്ധി​ച്ച​ത്.

    നി​ര​വ​ധി വ്യ​വ​സാ​യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ത്താ​ണ്​ കൈ​ത​പ്പു​ഴ കാ​യ​ൽ. ഈ ​വ്യ​വ​സാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള രാ​സ​മാ​ലി​ന്യം കാ​യ​ലി​ൽ ത​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് നി​റം മാ​റ്റ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    അ​രൂ​ർ-​ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി പാ​ല​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ്​ അ​രൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ള​ൽ കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​ലീ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ ച​ന്തി​രൂ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​തോ​ടെ പാ​ലം മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​വ​രു​ടെ താ​വ​ള​മാ​യി മാ​റി. ശു​ചി​മു​റി മാ​ലി​ന്യം വ​രെ ത​ള്ളു​ന്ന​ത് ഇ​വി​ടെ പ​തി​വാ​ണ്. നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ദ്ധ​തി ക​ട​ലാ​സി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ​ത് മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യി.

    വാ​യു​വും മ​ലി​നം

    ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലെ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ക​യ​റ്റി​റ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും മു​ക്കം പ്രോ​ജ​ക്ട് കോ​ള​നി​ക​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​സ​മാ​ലി​ന്യം ക​ല​ർ​ന്ന വാ​യു​വാ​ണ്. ഗു​രു​ത​ര ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠ​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    ദു​ർ​ഗ​ന്ധം സ​ഹി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ ജ​നം

    പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം സ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ മൂ​ക്കു​പൊ​ത്തി​യാ​ണ് പോ​കു​ന്ന​ത്. വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​യ​ൽ മ​നോ​ഹാ​രി​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​റെ കാ​ല​മാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന ദു​ർ​ഗ​ന്ധം മൂ​ലം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ പാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​റി​ല്ല.

    പ്ര​കൃ​തി ര​മ​ണീ​യ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​യ​ൽ തീ​രം ഇ​പ്പോ​ൾ ദു​ർ​ഗ​ന്ധ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന​മ്പാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് താ​ൽ​പ​ര്യ​മെ​ടു​ത്ത് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​യ​ലോ​ര​ത്ത് ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളോ​ടെ പാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മാ​ലി​ന്യം കു​ന്നു​കൂ​ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ പാ​ർ​ക്ക് അ​നാ​ഥ​മാ​യി, പി​ന്നെ കാ​ടു​ക​യ​റി. സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യം കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ മൂ​ക്കു​പൊ​ത്തി ഓ​ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഠി​ന്യം ഇ​ട​ക്കൊ​ച്ചി പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ സ്പാ​നു​ക​ളി​ലെ ക​മ്പി​ക​ളെ തു​രു​മ്പി​പ്പി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം മൂ​ലം മ​ത്സ്യ​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷം

    കാ​യ​ൽ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം മൂ​ലം മ​ത്സ്യ​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​ണെ​ന്ന് ചീ​ന​വ​ല​ക​ളി​ലും നീ​ട്ടു​വ​ല​ക​ളി​ലും മ​ത്സ്യം പി​ടി​ക്കു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ചെ​റു​മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ല. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം കാ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ​

    മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ ട​ൺ​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ലാ​സ്​​റ്റി​ക്​ മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് അ​രൂ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ കോ​രി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. നി​ല​വി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​യ​ലി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണെ​ന്ന്​ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ദേ​ഹം ചൊ​റി​ഞ്ഞു​ത​ടി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ക​​​​ണ്ടെ​ത്തി.

