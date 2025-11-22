Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightAlappuzhachevron_rightAroorchevron_rightഉയരപ്പാത നിർമാണം; മഴ...
    Aroor
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 2:08 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 2:08 PM IST

    ഉയരപ്പാത നിർമാണം; മഴ മാറിയിട്ടും ദേശീയപാതയിൽ കാൽനട പോലും സാധ്യമല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ വ​ഴി​ക​ളി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്
    ഉയരപ്പാത നിർമാണം; മഴ മാറിയിട്ടും ദേശീയപാതയിൽ കാൽനട പോലും സാധ്യമല്ല
    cancel

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ - തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ൽ​ന​ട അ​സാ​ധ്യം. മ​ഴ മാ​റി നി​ന്നി​ട്ടും ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​രം ചെ​ളി​ക്കു​ഴ​മ്പാ​യി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ കാ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് കു​ഴി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്നു. പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രും സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ് ഏ​റെ ക്ലേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത​ത​ല കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ഴും കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രെ കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​ക പോ​ലും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണു പ​രാ​തി. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ വ​ഴി​ക​ളി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന കാ​ഴ്ച ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്.

    വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഇ​ല്ലാ​തെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​വും ക​ഷ്ട​മാ​ണ്. ഇ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ മാ​ര്‍ഷ​ൽ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഗ​ർ​ഡ​ര്‍ നി​ലം​പൊ​ത്തി ഹ​രി​പ്പാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പി​ക്ക​പ്പ് വാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​ർ രാ​ജേ​ഷ് മ​രി​ക്കാ​നി​ട​യാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളോ​ടും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ഴും കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​രു​ടെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ക​ട​ക​ളി​ലെ ക​ച്ച​വ​ട​വും നി​ല​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി ക​ട​ക​ളാ​ണ് അ​രൂ​രി​നും തു​റ​വൂ​രി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പൂ​ട്ടി​യ​ത്. നി​ർ​മാ​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളും അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും വേ​ഗം നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. 25 പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും 86 മാ​ർ​ഷ​ൽ​മാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത​ല്ലാ​തെ സേ​വ​നം ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​ക്ക് വീ​ഴ്ച പ​റ്റി​യ​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​ണ്ട്. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും കാ​ന നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​പാ​ക​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    വെ​ട്ടി മാ​റ്റി​യ മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ വേ​രു​ക​ളും മ​റ്റും നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​തെ കാ​ന വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ന്ന​ത് പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ണാം. കാ​ന​യി​ലെ ഒ​ഴു​ക്ക് നി​ല​യ്ക്കാ​നും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ പി​ഴ​വു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ നി​ർ​മാ​ണ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ആ​ക്രി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​യ്ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​യി കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AlappuzhaAroor-Thuravoor flyover
    News Summary - aroor-thuravoor fly over construction
    Similar News
    Next Story
    X