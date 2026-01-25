Begin typing your search above and press return to search.
    അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണം; പൂർത്തീകരണത്തിന്​ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് കനിയണം

    14 ഗർഡർ സ്ഥാപിക്കാൻ ടവർ ലൈൻ ഉയർത്തണം
    അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണം; പൂർത്തീകരണത്തിന്​ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് കനിയണം
    ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത വി​ട​വ്; അ​രൂ​ർ റ​സി​ഡ​ൻ​സി ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശം

    അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ-​തു​റ​വൂ​ർ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ 14 ഗ​ർ​ഡ​ർ​കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ൾ വൈ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത. അ​രൂ​ർ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​നും ബൈ​പാ​സ് ക​വ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ, റെ​സി​ഡ​ൻ​സി ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള ഒ​രു പി​ല്ല​റി​ന്റെ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തും കൂ​ടി 14 ഗാ​ർ​ഡ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ജോ​ലി​ക​ളാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​നു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ റീ​ച്ചി​ൽ 25, 26, 27 എ​ന്നീ പി​ല്ല​റു​ക​ളു​ടെ മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന 110 കെ.​വി വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​ൻ ട​വ​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്​ പ​ണി​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന് പി​ല്ല​റു​ക​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 14 കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​നി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് പി​ല്ല​റു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​റ്​ മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ 8.5 മീ​റ്റ​റാ​യി ഉ​യ​രും.

    നി​ല​വി​ൽ അ​രൂ​ർ റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​ക്ക് സ​മീ​പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ട​വ​റി​ന്റെ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും 7.5 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ 110 കെ.​വി ലൈ​ൻ സ്‌​ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും വൈ​ദ്യു​തി ട​വ​റു​ക​ൾ ഉ​യ​രം കൂ​ട്ടി സ്‌​ഥാ​പി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ വൈ​ദ്യു​തി ട​വ​റു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് ര​ണ്ട്​ വൈ​ദ്യു​തി ട​വ​റു​ക​ളു​ടെ കൂ​ടി ഉ​യ​രം കൂ​ട്ട​ണം. നാ​ല്​ ട​വ​റും നി​ർ​മി​ച്ച് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ഉ​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്നാ​ൽ ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ൻ സ​മ​യം ഏ​റെ വേ​ണ്ടി​വ​രും. പു​തി​യ വൈ​ദ്യു​തി ട​വ​റു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​ൻ വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണം. ഇ​തി​നാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​യി വ​രു​ന്ന​തേ​യു​ള്ളൂ.

    ഇ​ത്ത​രം ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ പ​ണം അ​ട​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര ഗൗ​ര​വം കാ​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​രു​ന്നു. ലൈ​ൻ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും ഓ​രോ ട​വ​റു​ക​ൾ വീ​തം സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു​വ​ശ​ത്തും ഓ​രോ ട​വ​ർ കൂ​ടി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​നി​യും തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​തെ ലൈ​ൻ ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല.

    പു​ന്ന​പ്ര​യി​ലു​ള്ള 220 കെ.​വി സ​ബ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ള്ളി​പ്പു​റം ഇ​ൻ​ഫോ പാ​ർ​ക്ക്, എ​ര​മ​ല്ലൂ​ർ, കു​ത്തി​യ​തോ​ട്, അ​രൂ​ർ 110 കെ.​വി സ​ബ്സ്റ്റേ​ഷ​ൻ​വ​ഴി മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​വ​രെ പോ​കു​ന്ന ലൈ​നാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക്​ കു​റു​കെ പോ​കു​ന്ന​ത്. ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​ക്ക്​ ആ​കെ വേ​ണ്ട 2566 ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ സ്‌​ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള​തി​ൽ 2552 ഗ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​രൂ​ർ റ​സി​ഡ​ൻ​സി ഹോ​ട്ട​ലി​ന്റെ മു​ന്നി​ലു​ള്ള ഉ​യ​ര​പ്പാ​ത​യു​ടെ വി​ട​വ് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​വാ​ദ​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

