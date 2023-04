cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​രൂ​ർ: അ​രൂ​ർ കെ​ൽ​ട്രോ​ൺ - കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ഫെ​റി സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബോ​ട്ടി​ന്​ മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കു​മ്പ​ള​ങ്ങി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യോ​ട് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് സ​ജീ​വ് ആ​ന്‍റ​ണി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

കോട്ടയം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഉ​ദ​യ​നാ​പു​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ നേ​രെ​ക​ട​വ്-​മാ​ക്കേ​ക്ക​ട​വ് ഫെ​റി​യി​ൽ ഓ​ടി​യി​രു​ന്ന ബോ​ട്ടാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബോ​ട്ടി​ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ല​ക്ക്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ സി.​പി.​എം നേ​താ​വ്​ ആ​വ​ശ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​നാ​ണ്​ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം അ​രൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​വി​സ്. ലേ​ലം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബോ​ട്ടി​ന്‍റെ ശ​രി​യാ​യ ഫി​റ്റ്ന​സ്, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് ബോ​ട്ടും ച​ങ്ങാ​ട​വും മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

Aroor Keltron-Kumbalangi Service: Need to check the records of the boat